Babišovo ANO by jasně vyhrálo volby. Do Sněmovny by se dostali Piráti

Hnutí ANO by podle březnového modelu STEM vyhrálo volby do Poslanecké sněmovny, i když proti lednu mírně oslabilo. Posílily druhá ČSSD a třetí KSČM, obě ale zaostávají za ANO o víc než deset procentních bodů.

Do Sněmovny by se podle průzkumu dostaly také KDU-ČSL, ODS a TOP 09. Pětiprocentní práh pro vstup do dolní komory Parlamentu by poprvé překonali i Piráti, naopak hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury je od vstupu do Sněmovny dál než v lednu.

ANO by podle STEM získalo 27 procent hlasů, proti lednu se tak jeho podpora snížila o 2,9 bodu. Sociální demokraté posílili o 0,9 procentního bodu na 15,5 procenta, komunisté o 1,3 bodu na 13,9 procenta. Čtvrtí by podle průzkumu skončili lidovci se 7,6 procenta, což znamená oslabení o 0,2 procentního bodu. ODS oslabila o 2,5 bodu na 7,3 procenta, TOP 09 naopak posílila o 2,1 bodu na 6,7 procenta a po lednovém propadu by znovu měla zajištěný vstup do Sněmovny.

Piráty by volilo 5,5 procenta lidí, což proti lednu znamená posílení o 1,4 procenta a nejlepší výsledek v průzkumech od voleb před čtyřmi lety. Pod pětiprocentní hranicí zůstává SPD, pro niž by hlasovala čtyři procenta voličů, znamená to oslabení o 0,9 procentního bodu.¨

Na vstup do Sněmovny by nedosáhlo ani hnutí Úsvit, kterému model přisuzuje 4,2 procenta hlasů, proti lednu se ale jeho podpora ztrojnásobila. Hnutí Starostové a nezávislí (STAN), které jedná o volební koalici s KDU-ČSL, by podle modelu volilo 2,2 procenta lidí, o 0,7 bodu méně než v lednu.

Volební model v porovnání s výsledky voleb do Sněmovny v roce 2013 (v procentech):

*SPD bylo založeno v květnu 2015

**TOP 09 a STAN se v listopadu 2016 dohodly na ukončení volebního partnerství

Zdroj: STEM

ANO by mělo 73 křesel

Podle modelu by hnutí ANO získalo 73 poslanců a mělo by jich tak stejně jako ČSSD (39) a KSČM (34) dohromady. Lidovcům model připisuje 16 poslaneckých křesel, současná vládní koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL by tak měla ve Sněmovně ústavní většinu 128 mandátů. Proti lednu by jich získala o 14 méně, když si stejný počet udrželi pouze lidovci, obě větší vládní strany by oslabily. ODS by podle modelu získala 18 poslanců, TOP 09 by měla 12 křesel a Piráti osm. Dvoučlennou vládní koalici by tam mohlo sestavit pouze ANO s ČSSD nebo s KSČM.

Statistická chyba modelu podle STEM může činit až dva procentní body u menších stran, u větších stran kolem tří procentních bodů.

STEM svůj volební model sestavil na základě předpokladu, že by hlasovat přišlo 56 procent voličů. V průzkumu mezi 1042 respondenty staršími 18 let, který se uskutečnil na přelomu února a března, uvedlo 23 procent dotázaných, že k volbám určitě nepřijdou, 21 procent zatím není rozhodnuto.

