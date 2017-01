Babišův Agrofert otevřel třídírnu vajec. Dostal na ni dotaci

Agrofert si ve Vejprnicích u Plzně postavil novou třídírnu vajec. Stavba je sice částečně realizovaná díky dotacím, investice je ale zatím nenávratná.

Firma Česká vejce Farms ze skupiny Agrofert otevřela dnes ve Vejprnicích u Plzně novou třídírnu vajec. Investici za 135 milionů korun podpořila 40procentní evropská dotace z Programu rozvoje venkova, zbytek peněz šel z vlastních zdrojů skupiny. Vejce půjdou do Vejprnic zatím výhradně z vlastních velkochovů nosnic zemědělské divize Agrofertu, tedy z Vejprnic, Střížova na Plzeňsku, Plesné na Chebsku, ze Strakonic a z Trnové u Dobříše. Říká ředitel zemědělské divize Jindřich Macháček a Milan Sýkora, šéf produkce vajec ve firmách skupiny Agrofert.



Třídírna vajec s 25 lidmi má stejně velkou kapacitu jako nedávno otevřené zařízení v konkurenčním Proagru Nymburk. "Špičkový výkon naší třídírny bude v jednosměnném provozu 126 000 vajec za hodinu. Ročně se tu dá vytřídit na jednu směnu 200 milionů vajec," uvedl Sýkora. Zatím se bude v třídírně pracovat na jednu směnu, ostrý provoz začne v pátek. Výhledově se plánuje s tříděním i pro jiné firmy. Vejce se budou balit podle požadavků obchodů a budou rozvezeny do logistických center a do prodejen.

"Pokud bychom počítali návratnost stavby ze současné ceny vajec, tak je investice nenávratná. Takže pokud se něco nezmění, tak to bude špatně pro chov nosnic," uvedl. Podle Macháčka byla loňská výkupní cena vajec 20 haléřů pod náklady. Podle Českého statistického úřadu činila 1,63 koruny za kus. "Ale já myslím, že to je výkupní cena s obalem, protože cena všech vajec, které jsme my vyprodukovali a dodali do řetězců, byla 1,55 koruny, přitom náklady jsou 1,70 koruny," řekl.

Podnákladová cena se držela celý loňský rok. "Pokud vezmeme loňskou produkci Agrofertu 250 milionů vajec, tak jsme na 50milionové ztrátě," uvedl Macháček. V roce 2015 byla produkce vajec v mírném zisku.

Cena se podle Sýkory před Vánoci mírně zvedla a teď je na úrovni výrobních nákladů, ale řetězce už zas tlačí na nižší ceny. "Do ČR se dováží vejce za dumpingové ceny, za které je neumí nikdo vyrobit," uvedl. V ČR se vyrobí ročně asi 2,2 miliardy vajec, z toho 950 milionů v malochovech na dvorcích, zbytek ve velkochovech. Dováží se kolem 800 milionů vajec, tři čtvrtiny z Polska.



Novou třídírnu vlastní Česká vejce Farms, stoprocentně ovládaná Agrofertem, která má v majetku ještě vlastní chovy ve Vejprnicích a v Plesné. Dalším výrobcem vajec ze skupiny Agrofert je Agropodnik Hodonín se čtyřmi farmami, z nichž jsou dvě v Čechách a dvě na Moravě. Agrofert koupil vejprnickou drůbežárnu předloni spolu s chovem s kapacitou 62 tisíc slepic. Celkem má skupina ve svých farmách 800 tisíc nosnic.

"Půjde o naši největší třídírnu," řekla Lucie Kobiánová, ředitelka obchodní firmy Česká vejce CZ, která patří mezi první tři největší obchodníky s vejci v ČR a je z 80 procent ovládaná Agrofertem. Další třídičky jsou v Ratíškovicích u Hodonína a v Osíku u Litomyšle. Podle Kobiánové je roční spotřeba vajec v ČR 260 až 270 kusů na osobu a každoročně se už zhruba pět let zvyšuje o jednotky procent.