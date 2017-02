V Litvínově otevřel první barber shop, o zákazníky nemá nouzi

Litvínov /ROZHOVOR/ - Luxusní zařízení, stylová džínová pohovka, na policích přípravky na vlasy a také lahve kvalitního alkoholu. Tak to vypadá v prvním barber shopu v Litvínově, který provozuje Jan Čábelka.

Jan Čábelka ve svém tradičním holičství pro muže. První barber shop v Litvínově otevřel loni v prosinci.Foto: Deník/Alena Herzánová

Barber shop je určený jen pro pánské zákazníky, kteří sem mohou přijít a nechat si ostříhat vlasy či oholit vousy tak, jak to bylo běžné v minulém století. To vše s příslibem značného komfortu, relaxace a následování nejnovějších trendů.

První barber shop v Čechách vznikl už před šesti lety, největší boom ale přišel zhruba před dvěma roky. Od té doby se začaly barber shopy šířit nejen do velkých měst, ale i do těch menších. V Ústeckém kraji jich je zatím jen pár. Kromě Litvínova si mohou pánové užít péči už jen v Ústí nad Labem, Teplicích a také v Mostě.

Můžete nás na úvod zasvětit do toho, jaký je rozdíl mezi barber shopem a klasickým pánským kadeřnictvím?

Barber shop je určený jen pro muže, kromě úpravy vlasů je nabízena i úprava vousů, ať už úplné oholení nebo nějaká více specifická. Důležitá je pohodová atmosféra a určitý komfort, proto si pánové kromě holičských služeb mohou dopřát také alkoholický či nealkoholický drink. Návštěva rozhodně netrvá několik minut, ale může se protáhnout třeba i na hodinu. Nabídka účesů i služeb a procedur je větší než v klasickém kadeřnictví. Liší se i složitost účesů. Cílem je, aby muž odcházel vždy maximálně spokojen a s perfektně vytvořeným účesem.

Proč jste se konkrétně vy rozhodl právě pro barber shop a proč v Litvínově? Nebál jste se toho, že u nás lidé nebudou mít zájem?

Z oboru mám k pánskému holičství větší vztah, o dámském stříhání jsem nikdy nepřemýšlel. Nějakou dobu jsem žil v Praze a nasával zkušenosti, pocházím ale z Litvínova. Vyrůstal jsem tady. Věděl jsem, že nic podobného u nás není a měl jsem pocit, že to tu chybí. Proto, když jsem se rozhodl otevřít barber shop, chtěl jsem to udělat doma. Obavy jsem měl, ale říkal jsem si, že lidi se potřebují stříhat a holit v každém městě. Věřil jsem, že si ke mně najdou cestu.

A našli si ji?

Já jsem spokojen. Ani jsem nečekal, že se to rozjede takovým způsobem a takhle rychle. Lidé mají zájem, pravidelně se vrací i na následnou údržbu, někteří mají zamluvené termíny i dopředu na pár měsíců. Průměrně přichází devět až deset zákazníků denně. Můj rekord, který se zatím podařil vytvořit, tak bylo patnáct lidí během jednoho dne.

Jaká věková skupina vás nejvíce vyhledává? Jsou to spíše starší pánové?

Nejvíce obsáhlá věková skupina je mezi 25 - 50 lety, chodí sem ale i děti. Taková perlička je, že nejmenšímu zákazníkovi, který tu byl na stříhání, byl rok a čtyři měsíce.

Pojďme se podívat na samotný proces stříhání a holení. Používáte klasickou břitvu, jak si ji někteří z nás vybaví ze starších filmů?

Klasickou břitvu nepoužívám, není všude povolena. V České republice byla dokonce jednu dobu úplně zakázaná. V dnešní době se setkávám s tím, že už se sice někde povolí a může se použít, ale je to spíše výjimka. K holení používám strojek a břitvu na jednorázové žiletky.

Existují nějaké módní trendy, kterými se barber shopy řídí? Pokud ano, můžete nám říct, co momentálně může nejvíce láká?

Trendy samozřejmě existují, řekl bych, že k nám všechny přicházejí z ciziny, hlavně z Anglie, Holandska či Ameriky. Momentálně, co se týče účesů, tak se trendy vrací do starších dob. To znamená třeba do 40. a 50. let, kdy se hodně nosily načesané patky, vlny dozadu a vyholené boky. Je to spojení moderních účesů s poctivou klasikou.

Barber shopy jsou čistě chlapská záležitost. Může se ale přesto stát, že by v nich byla zaměstnaná žena?

Ženy jako barberky jsou v cizině docela běžné. I u nás už jsem se setkal s tím, že barber shopy založily ženy a pracují. Na úpravu ale mohou chodit jenom muži. Já osobně bych touhle cestou nechtěl jít.

Máte tedy v hlavě nějakou vizi, pokračování?

Do budoucna nějaké plány mám, rád bych to zde rozšířil. Předně bych k sobě rád sehnal druhého holiče, protože zatím jsem tu sám.

Děkuji za rozhovor.

