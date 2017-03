Bartošek: Těsné hlasování o koalici se STAN Bělobrádka neoslabilo

Těsné hlasování o vytvoření volební koalice mezi KDU-ČSL a hnutím Starostové a nezávislí (STAN) neoslabilo pozici lidoveckého předsedy Pavla Bělobrádka ve straně. V pořadu Partie televize Prima to dnes řekl místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek. Volební koalice by podle něj měla usilovat o zisk alespoň 15 procent hlasů v podzimních volbách do Sněmovny.

Jan Bartošek.Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Pro koalici se STAN se v tajném hlasování na sobotní lidovecké celostátní konferenci v Jihlavě vyslovilo 39 delegátů, proti jich bylo 31. Bartošek ale vyrovnané pozice stoupenců a odpůrců koalice nevnímá jako oslabení pozice Bělobrádka, který vytvoření spojenectví podporoval. "Takto to vůbec nečtu. Je samozřejmé, že v krajích, kde jsme silní, samozřejmě ta potřeba s někým jít není tak silná jako v krajích, kde lidovci nemají tak silnou členskou základnu a zastání," řekl. Podle něj nyní musí KDU-ČSL vystupovat jednotně, respektovat rozhodnutí většiny a napnout všechny síly, aby ve volbách starostové s lidovci dosáhli co nejlepšího výsledku. "Na předsedovi je v současné době především to, aby dokázal kvalitně zvládnout kampaň," řekl Bartošek. Čtěte také: Proměna káznice na Cejlu: cely smrti zůstanou i po přestavbě Koalice by podle něj měla cílit na zisk 15 procent hlasů. "Když máte šest procent, tak politiku můžete realizovat jen do určité míry a prosazovat program. A když máte deset, 15 procent, tak je to samozřejmě jiná síla," řekl. Co se týká programových otázek, nejsou podle Bartoška mezi lidovci a starosty žádné rozpory. STAN podle něj při jednáních o volební koalici vyjádřil podporu zásadním tématům, v nichž KDU-ČSL nehodlala slevit ze svého programu, a to byla podpora rodin a otázky bioetiky. Zatímco samostatně by každá strana pro vstup do Sněmovny potřebovala získat pět procent hlasů, ve volební koalici dvou subjektů to je deset procent. Páteční volební model společnosti STEM lidovcům přisuzoval podporu 7,6 procenta, starostům 2,2 procenta. Přečtěte si: Lidovci půjdou do parlamentních voleb se STAN

Autor: ČTK