Bečvář: Bylo by optimální zvýšit počet vojáků o 5000

Praha - Počet profesionálních vojáků by se v příštích letech mohl zvýšit až na 32.000, tedy o 5000 oproti současným předpokladům. Na velitelském shromáždění to dnes řekl náčelník generálního štábu Josef Bečvář. Zvýšení počtu profesionálních vojáků podporuje i ministr obrany Martin Stropnický (ANO) a námitky proti němu nemá ani prezident Miloš Zeman.

Náčelník generálního štábu Josef Bečvář.Foto: ČTK/Šefr Igor

V současné době má Česká republika k dispozici asi 22.000 vojáků. Přímo v armádě slouží kolem 19.000 vojáků. Každoročně jich je vycvičeno dalších 2000. Se započtením odchodů do civilu či do důchodu se tak řady vojáků rozšiřují o více než 1000. Podle Bečváře již letos nastoupilo do služebního poměru 2148 lidí, většina směřovala do armády, další ale vstoupili i do Hradní stráže, Vojenské policie nebo Vojenského zpravodajství. V resortu ministerstva obrany dále pracuje 6400 občanských zaměstnanců a asi 1100 státních zaměstnanců podle služebního zákona.

O potřebě zvýšit plánované počty vojáků dnes mluvil i ministr obrany Martin Stropnický (ANO). Domnívá se, že armáda by měla mít v budoucnu aspoň 30.000 profesionálních vojáků. Dosavadní cíl 27.000 profesionálů mu připadá nízký. Dalších 5000 vojáků by mělo být v aktivní záloze.

S rozšiřováním armády souhlasí i Zeman. "Nic proti tomu. Já jsem zase mluvil o navyšování technické úrovně naší armády, takže se vzájemně doplňujeme," řekl.

Bečvář poznamenal, že dokument Koncepce rozvoje armády do roku 2025, který loni schválila vláda, bude muset být v roce 2019 nebo 2020 kvůli dramatickým změnám bezpečnostní situace zrevidován. "Proto již dneska hovoříme o tom, že by ozbrojené síly měly mít větší počet, než je dneska stanoven," poznamenal Bečvář. Počet vojáků by podle jeho představ měl být kolem 32.000 mužů a žen ve zbrani. Je podle něj otázka, zda by se armáda po přijetí nových příslušníků měla rozšířit o třetí brigádu nebo jestli budou vytvářeny jednotky, které budou posilovat hlavně pozemní síly. Brát v úvahu se podle něj musí i potřeby Vojenské policie, Hradní stráže nebo Vojenského zpravodajství.

Podle Bečváře je také nutné, aby byly posíleny štáby, které se "v důsledku drastických redukcí dostaly leckdy až na samou hranici schopnosti řízení sil". "Kroky k nápravě jsme již zahájili. V letošním roce došlo k navýšení schopností dvou velitelství pozemních a vzdušných sil," dodal.