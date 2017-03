Bělobrádek: Babiš chce zdaněním dluhopisů řešit osobní situaci

Vicepremiér Andrej Babiš (ANO) se změnou zákona, která by dodatečně zdanila korunové dluhopisy, snaží řešit svou osobní situaci. Řekl to dnes vicepremiér a předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Lidovci jsou podle něj z Babišova pozměňovacího návrhu k zákonu, který má zavést úlevy pro dárce krve, na rozpacích. Přičlenění návrhu k úlevám pro dárce krve se nelíbí ani ČSSD. Opoziční TOP 09 považuje Babišův postup za nemravný. Komunisté podpoří Babišův návrh i normu jako celek.

"Je to lex Babiš na druhou, protože obecnou změnou zákona řeší svoji konkrétní osobní situaci, a to nepokládáme za správné," řekl Bělobrádek o Babišově pozměňovacím návrhu. Za lex Babiš byl označován zákon o střetu zájmů, který omezil možnosti firem členů vlády čerpat dotace a hnutí ANO obviňovalo ostatní strany, že normu přijaly jen kvůli Babišovi.

Také čtěte: Média spekulují, zda měl Babiš dost peněz na nákup Agrofertu

"V případě, že tuto změnu neudělal v minulých letech, protože mu to doporučili úředníci na ministerstvu financí, pak je velmi zvláštní, že na tu jejich odbornou radu nedá a nyní reaguje zřejmě na popud veřejného mínění. My s tímto postupem nesouhlasíme," řekl Bělobrádek. Nechtěl ale říct, zda lidovci nakonec budou hlasovat proti zákonu, pokud se Babišův návrh stane jeho součástí. Za důležité považuje to, aby úlevy pro dárce krve byly přijaty.

Bělorádek také podotkl, že kolem Babišových financí je celá řada otazníků a že tyto problémy nelze dostatečně vyřešit tím, že dá předseda ANO peníze na charitu. "Je to především v zájmu pana vicepremiéra, aby všechno vysvětlil veřejnosti," řekl Bělobrádek. "Pokud někdo se staví do role protikorupčního bojovníka, tak jakékoli podezření z finančních machinací, jakékoli podezření z toho, že se choval nejenom nelegálně, ale i neeticky v oblasti placení daní nebo získávání majetku, takže sám důvěryhodně a jednoznačně vysvětlí. To považuji za povinnost," uvedl.

Také čtěte: Sobotka se pře s Babišem o dluhopisy

"My jsme se zde dohodli napříč poslaneckými kluby, že projednáme a většinově schválíme daňové zvýhodnění dobrovolných dárců krve. A teď ministr Babiš se do toho hodlá takto vlomit se svým pozměňovacím návrhem," řekl předseda poslaneckého klubu ČSSD Roman Sklenák. Vyjádřil obavy, že by kvůli tomu zákon nemusel být schválen. Principiálně ale se zdaněním dluhopisů problém nemá.

Šéf poslanců TOP 09 František Laudát označil přičlenění změny zdanění dluhopisů k zákonu, co zavádí úlevy pro dárce krve, za nemravné. "Bohužel, teď ta novela, kterou pracně jsme domluvili napříč politickým spektrem, že byla konsenzuální, se mění ve velké politikum," řekl a vyjádřil obavy z toho, že by Babišův návrh mohl vést k zamítnutí celého zákona.

Hnutí Úsvit se naopak staví k Babišovu návrhu kladně. Šéf jeho poslanců Marek Černoch řekl, že návrh podporuje, protože přinese peníze do státního rozpočtu.