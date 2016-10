Bělobrádek: Brusel schválil český plán, kam dát dotace do výzkumu

Praha - Evropská komise schválila český plán, do jakých perspektivních oborů nasměrovat evropské dotace, jež využije tuzemský výzkum. Česko tak splnilo jednu z podmínek Bruselu, tou byla takzvaná RIS3 strategie, klíčový dokument, který se váže na výzvy operačních programů na vědu a výzkum. Vicepremiér pro výzkum Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) dnes ČTK řekl, že výzkum, vývoj a inovace by neměl mít žádné potíže s čerpáním evropských fondů.

Pavel Bělobrádek. Foto: DENÍK/ Klára Cvrčková

Do výzkumu a podnikání v nejperspektivnějších odvětvích českého hospodářství má jít z evropských dotací a národních, regionálních i soukromých zdrojů v příštích letech až 70 miliard korun.

Schválení strategie bylo předběžnou podmínkou pro čerpání evropských fondů v několika operačních programech. "Jsou tam nějaká doporučení," řekl Bělobrádek. Podle něho budou nutné personální posily.

Cílem národní strategie pro výzkum je co nejúčelněji propojit akademický a podnikatelský sektor, což se v Česku dlouhodobě nedaří. Jednou z podmínek Bruselu například je, že se strategie musí uplatnit zejména v regionech.

Do nových prioritních oblastí výzkumu patří například digitální technologie, elektrotechnika, pokročilá medicína nebo životní prostředí. Na tyto oblasti by měly být zaměřeny i výzvy z operačních programů Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na ministerstvu průmyslu, Výzkum, vývoj a vzdělávání na ministerstvu školství a z programu Praha - pól růstu.

"Musíme dále diskutovat se zástupci průmyslu, vědy a regionů tak, aby se peníze národní, evropské a soukromé cílily na perspektivní obory, kde to má skutečně smysl. To znamená, abychom to dali na ty vybrané oblasti, které mají perspektivu a budou zvyšovat konkurenceschopnost a zaměstnanost," doplnil vicepremiér.

Kritici na jaře upozorňovali, že evropské dotace pro výzkum mohou být ohroženy, protože vládní sekce pro vědu, výzkum a inovace pozdě předložila vládě konečnou podobu dokumentu. K první verzi měla EK výhrady, dokument měl ale podle Bělobrádkovy sekce být hotov až do konce letošního roku. Když se připravoval, kritizovali ho podnikatelé i vědci kvůli nedostatečnému zapojení regionálních subjektů, které se na přípravě podílely.