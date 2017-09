Pilný nechce dát peníze na platy. Bělobrádek: Ministerstvo jedná protizákonně

Ministerstva a úřady nemohou poskytnout žádné ušetřené peníze na růst platů učitelů a dalších státních pracovníků. Navíc požádaly ministerstvo financí o dalších 33 miliard korun, což by zvýšilo schodek rozpočtu až na 100 miliard korun. Ministr financí Ivan Pilný (ANO) uvedl, že se pod takový schodek nepodepíše.

Pilný: pod takový schodek se nepodepíši

Ministerstva a úřady nemohou poskytnout žádné peníze ze svých výdajů na růst platů učitelů a dalších pracovníků veřejné sféry. Naopak zažádaly ministerstvo financí v souhrnu o dalších 33 miliard korun, což by dohromady s požadavkem na růst platů zvýšilo schodek rozpočtu až ke 100 miliardám korun. Informoval o tom dnes ministr financí Ivan Pilný (ANO).

"Pod takové saldo se v době rekordního hospodářského růstu jako zodpovědný ministr financí nechci a nemohu podepsat," uvedl.

Všechny resorty na výzvu premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) sdělily, že nemohou na příští rok ve prospěch učitelů ušetřit nic, informoval Pilný. "Ani pan ministr (zahraničí Lubomír) Zaorálek, který sliboval, že dá 15 až 20 procent ze svého rozpočtu na platy učitelů.

Kromě pana (ministra spravedlnosti Roberta) Pelikána a pana (vicepremiéra Pavla) Bělobrádka mají naopak všichni ministři další nadpožadavky a dohromady chtějí navíc 33 miliard korun," uvedl Pilný.

ČSSD požaduje, aby se platy zvýšily od 1. listopadu, a to o deset procent všem ve veřejném sektoru a učitelům o 15 procent. Odboráři z veřejného sektoru ve středu vyhlásili stávkovou pohotovost na podporu požadavku růstu platů.

Sobotka již dříve uvedl, že by se peníze na růst platů mohly najít například v rámci nespotřebovaných výdajů ministerstev. Jejich suma podle údajů ministerstva financí ke 4. září činila 103 miliard korun. Větší část z nich je ale určena na spolufinancování projektů z fondů EU, již schválené investice nebo výdaje.

Bělobrádek: Ministerstvo financí postupuje protizákonně

Bělobrádek uvedl, že ministerstvo financí postupuje protizákonně a dlouhodobě podsekává příjmy rozpočtu. Peníze podle něho jsou i na zvýšení platů ve veřejné sféře.

"Návrh ani nedosahuje střednědobého výhledu, který byl schválen k loňskému rozpočtu, takže to je nepřijatelné," uvedl Bělobrádek k plánovanému rozpočtu vědy. Doplnil, že požadovaná částka nezahrnutá do návrhu se pohybuje mezi dvěma až třemi miliardami korun. "Žádat (o tuto částku) nebudu, protože už ji schválila vláda. Jde o to, že ministerstvo financí protizákonně ignoruje usnesení vlády z května," řekl Bělobrádek ČTK a Českému rozhlasu.

Podle květnového rozhodnutí o posílení rozpočtu na vědu a výzkum pro příští rok by do bádání mělo putovat 36,2 miliardy korun, tedy o 3,5 miliardy víc než letos. Ministerstvo financí navrhuje snížení, a to nejspíš o 2,8 miliardy korun. Tvrdí, že postupuje podle rozhodnutí kabinetu o limitech rozpočtu na příští rok, dřívějšímu vládnímu usnesení o vyšší sumě pro vědu tak nemůže vyhovět.

Velká část z navýšení schváleného vládní radou, ale nepřijatého ministerstvem, má jít i na platy vysokoškolských pedagogů. Kvůli mzdovým požadavkům odbory hrozí stávkou. "Já osobně zastávám názor, že by se učitelům mělo přidat padesát procent a těm ostatním taky, takže to je jen otázka, kolik se najde v rozpočtu, " uvedl Bělobrádek v nadsázce.

Ministerstvo financí podle něj má možnosti platy navyšovat. "Když se podíváte, jak podsekávají svoje příjmy na ministerstvu financí v posledních letech, kdy ta čísla jsou v řádech desítek miliard úplně jiná, a kdybychom přičetli i ten přebytkový, tak by to bylo přes sto miliard korun. Pořád mají veliký polštář na příjmové stránce," konstatoval. Ministr financí Ivan Pilný chce, aby jednotlivé resorty přiznaly svoje rezervy, to Bělobrádek označil pouze za hru s čísly.

Koalice a následně vláda bude o rozpočtu na příští rok jednat v pondělí. Zatímco Pilný a premiér Bohuslav Sobotka uvádějí, že věří v dohodu, Bělobrádek si myslí, že debata skončí až s koncem září, kdy bude muset vláda návrh rozpočtu poslat Sněmovně.