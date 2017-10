Bělobrádek: Prostor pro spolupráci KDU-ČSL a STAN stále existuje

Prostor pro další spolupráci KDU-ČSL a hnutí Starostové a nezávislí (STAN) stále existuje, i když se koalice pro letošní volby do Sněmovny rozpadla. V rozhovoru to řekl předseda lidovců Pavel Bělobrádek. Ukončení volební spolupráce pro nynější volby lituje, podle něj mohla obě uskupení společně získat přes deset procent hlasů.

"Já si dovedu představit, a určitě to budu Starostům navrhovat, abychom koordinovali senátní volby příští rok. My jsme sice vyhráli senátní volby loni jako KDU-ČSL, ale myslím, že kdybychom dokázali udělat nějaké strategické partnerství v systému většinových voleb do Senátu, tak bychom mohli být společně ještě úspěšnější," řekl Bělobrádek. Podotkl, že spolupráce KDU-ČSL a STAN v Senátu je velmi dobrá, jejich kluby často zasedají společně.

Podle květnové dohody měly obě strany kandidovat společně i nyní do Sněmovny ve volební koalici. V červenci ale lidovci kvůli zvýšenému volebnímu prahu navrhli, aby Starostové místo koalice vstoupili na jejich kandidátky. "Byli jsme dohodnuti se špičkami STAN, že když nebudou vycházet dobře průzkumy, tak nebudeme riskovat, že by ty hlasy propadly. Protože kdyby propadlo třeba devět procent hlasů, tak by to mohlo významně promíchat kartami. Podívejte se, co to udělalo v Polsku například. Mohla by tady být třeba i teoreticky vláda jedné strany, což já bych si nepřál," řekl Bělobrádek.

Změna spolupráce z volební koalice na nasazení Starostů na lidovecké kandidátky měla podle Bělobrádka rozptýlit obavy voličů z desetiprocentního volebního prahu, který platí pro koalici dvou stran. Při nové formě spolupráce by společné kandidátce KDU-ČSL a STAN stačilo získat pět procent hlasů, což by mohlo přilákat některé nejisté voliče. "Měli bychom jistotu, že se tam dostaneme, a věřím, že potom bychom těch deset procent určitě překročili," řekl Bělobrádek

STAN na takovou variantu nepřistoupil a rozhodl se pro samostatnou kandidaturu. "Oni se rozhodli, že půjdou raději sami. Já to akceptuji. Je to škoda, nicméně je třeba to takhle brát," řekl Bělobrádek.

Podle posledních průzkumů by KDU-ČSL získala ve volbách kolem šesti procent hlasů, podpora STAN se pohybuje kolem tří procent. Starostové by se tak do Sněmovny nedostali.