Betlémské světlo dorazilo do Brna. V neděli si pro něj lidé přijdou na Petrov

Brno – Jihomoravští skauti dovezli v sobotu večer do Brna Betlémské světlo. Do Evropy jej od osmdesátých let vozí letadlem z izraelského města.

Fotogalerie 16 fotografií Jihomoravští skauti dovezli v sobotu večer do Brna Betlémské světlo. Do Evropy jej od osmdesátých let vozí letadlem z izraelského města.Foto: DENÍK/Attila Racek

Po šesté hodině večer dorazilo z Vídně vlakem na brněnské hlavní nádraží. V neděli si jej Brňané mohou poprvé odnést domů z mše svaté z katedrály svatého Petra a Pavla. „Skauti při ní předají světlo do rukou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho. Mše začíná v devět hodin ráno," uvedla mluvčí brněnského biskupství Martina Jandlová. Mottem letošního Betlémského světla je Odvážně vytvářet mír. Na Petrov se v neděli chystají desítky Brňanů. „Chodím si pro něj poslední dva roky, myslím si, že je to hezká vánoční tradice," zmínila Brňanka Andrea Nechvilová. Tradice Betlémského světla trvá od osmdesátých let minulého století, kořeny má ale ve středověku. Poprvé dovezli takzvané věčné světlo z Betléma do Evropy křižáci. Nyní se pro něj vypravují lidé z rakouského rozhlasu a televize, kteří akci zaštiťují. „Čeští skauti světlo převzali v sobotu dopoledne ve vídeňském kostele syrské pravoslavné církve," popsal člen týmu koordinátorů akce Betlémské světlo Jan Svoboda. Ve Vídni jej přebraly dvě desítky delegací z celého světa. Následně jej vlakem dopravila ta jihomoravská až do Brna.

Autor: Alžběta Nečasová, Eliška Gáfriková