Bez přesčasů by chyběly tisíce lékařů a sester

Čtyři stovky lékařů a tisíc sester. Přesně tolik nových zaměstnanců by musely sehnat české nemocnice, pokud by měly ze dne na den začít dodržovat zákoník práce. Vyplývá to z propočtů Asociace krajů České republiky. Pro představu: zhruba stejný počet zdravotníků pracuje ve všech špitálech Karlovarského kraje.

Slovo odpočinek neznám, tvrdí lékař novoměstské nemocnice Jan Greguš. V práci prý bývá i tři celé dny v kuse. „Naprosto běžně se děje, že v sobotu ráno nastoupíte do služby a jste tam až do neděle. Odpočinek, který by měl po této šichtě následovat, se ale nekoná. Provoz vám to neumožní. Zůstanete ještě v pondělí," popisuje mladý gynekolog.

Zdaleka není sám. Zákoník práce, který nepovoluje víc než osm přesčasových hodin týdně, porušuje nejméně polovina českých nemocnic. Musí. Jinak by nezajistily ani svůj základní provoz, tvrdí Asociace krajů České republiky.

Z průzkumu, který si nechala zpracovat, dokonce vyplynulo, že pokud by se norma začala dodržovat, z provozu by okamžitě vypadlo 400 lékařů a 1000 sester. To je zhruba stejný počet zdravotníků, jaký pracuje ve všech špitálech Karlovarského kraje. Bez pomoci by se ocitli hlavně pacienti interen, chirurgických oddělení a porodnic.

Tím to ale nekončí. Některým nemocnicím už přestávají stačit i zdravotníci, kteří přesčasy na odděleních ochotně slouží. Třeba podle předsedy České internistické společnosti Richarda Češky už kvůli tomu zavřelo několik interen v Karlovarském kraji. S problémy zápasí i Liberecko nebo severní Morava.

Asociace krajů spolu s Českou lékařskou komorou se proto obrátily na ministerstvo zdravotnictví s apelem, aby kritickou situaci řešilo. Vedení resortu by podle nich mělo nemocnicím přidat peníze na platy zdravotníků a zefektivnit systém vzdělávání. Lékaře by mělo zbavit zbytečné byrokracie a pojišťovny donutit ke spravedlivému jednání. „Už léta nikdo neřeší, že nemocnice dostávají od pojišťoven naprosto různé částky za stejnou práci. Je to nepochopitelné a nespravedlivé," vysvětluje šéf lékařské komory Milan Kubek.

Ministerstvo ale podle něj na výzvy téměř nereaguje. „Místo aby se snažilo v nemocnicích udržet české lékaře a sestry, vyhlašuje nábory na ukrajinské zdravotníky," přidává se s kritikou odborářka Dagmar Žitníková. Ty přitom podle ní téměř žádné posily nepřivedly.

Ministerstvo zdravotnictví na současnou kritiku ze strany krajské asociace a lékařské komory nereagovalo. Náměstek Roman Prymula ale v minulosti řekl, že si úřad problém s personálem uvědomuje a chce ho řešit. „Je to naše priorita," uvedl.

Vedení resortu už podle něj připravilo návrh, podle kterého dostanou sestřičky v nemocnicích přidáno. Za každou službu si na účet připíšou dva tisíce korun navíc. Promění se také jejich vzdělávání – bude kratší, ale intenzivnější.

Nedostatek lékařů chce ministerstvo řešit hlavně přesmlouváním veškeré péče v celé republice. „Fakticky jich totiž málo není, lékaři naopak přibývají. Jsou ale špatně rozmístěni. Pojišťovny zkrátka naprosto selhaly v roli regulátora," doplnil náměstek Prymula.

Vedení resortu navíc po nich bude chtít, aby se pokusily omezit počty lékařů, kteří mají kromě úvazku v nemocnici také soukromou praxi. „Tato dvoukolejnost nejenom prodražuje péči, ale také právě odvádí lékaře z nemocnic," uzavřel Prymula.