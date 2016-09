Bezpečnostní expert: Domobranu rozhodně nepotřebujeme

Praha - Bezpečnostní expert a odborník na terorismus Marian Brzybohatý považuje domobrany a občanské hlídky za hru, určenou k získání politických bodů. „Národní gardy určitě nepotřebujeme," tvrdí.

Marian Brzybohatý. Foto: DENÍK/ Milan Jaroš

Jsou podobné občanské hlídky potřeba?

V rámci demokratického státu, který disponuje standardním právním systémem a má k dispozici policii a další složky, zasahují podle mě současné snahy spíše do oblasti extremismu. Právní stát je schopen bezpečnostní hrozby zvládnout sám. Z historické zkušenosti navíc jasně vyplývá, že podobné snahy skutečně obvykle končí v extrémní ideologii. Z mého hlediska to proto určitě není příliš přitažlivá idea.

Hlavním tématem domobranců jsou uprchlíci a terorismus. Mohou státu v této otázce pomoci?

Rizika, pokud jde o migranty, určitě existují, ale zatím má tento stát dostatek možností k tomu, aby je řešil v rámci právního systému a kooperace s okolními zeměmi. V žádném případě nepotřebujeme nějaké národní gardy. Podle mě jsou to lidé, kteří jsou frustrovaní a chtějí připoutat pozornost a zviditelnit se v politickém boji. Ale pokud nepáchají přestupky nebo trestné činy, tak se s tím moc dělat nedá.

Jsou podobné domobrany v Čechách vůbec legální?

Pokud vím, tak zákon v České republice s existencí podobných uskupení nepočítá. A pokud to skutečně doženou ad absurdum, tak jejich činnost určitě může být i nelegální. Je to ale politicky velmi výbušná záležitost a spíše jim podle mého názoru jde o to upoutat pozornost a získat příznivce. Nic víc.

Kde leží hranice, za kterou představují podobné skupiny nebezpečí?

To musí posoudit policie, státní zástupce a případně soud. Myslím si ale, že pro člověka se zdravým selským rozumem je poměrně snadné si takovou hranici vytyčit. Je to jenom o tom, jaké principy a zásady vyznáváte a zda respektujete demokracii a státní systém jako takový, nebo ne. A pokud ne, tak žádné hranice nemáte a pravděpodobnost, že se dostanete do střetu se zákonem, je obrovská. Pokud si někdo vezme nějakou uniformu a začne se ozbrojovat a organizovat, tak si myslím, že je to už skutečně za hranou. Zároveň to není jenom otázka právní, ale i morální, takže jde o komplikovanou záležitost a hranice může být velice jemná.

Třeba na Slovensku, zdá se, společnost podobné akce toleruje.

Jak vidíme, tak v Maďarsku nebo na Slovensku tuto situaci stát toleruje, takže asi došel k závěru, že zatím zákon porušen nebyl. Na Slovensku se dokonce Marian Kotleba, nosící uniformu Hlinkovy gardy, dostal do státní správy. Tito lidé si ale jinak velmi pečlivě hlídají hranici, kterou nechtějí překročit. Může dojít k nějakému otřesu, kdy ztratí kontrolu, ale pokud se pohybují v rámci platného právního systému, tak se s tím příliš dělat nedá. Je to spíše otázka diskuze s těmito lidmi i s veřejností a přesvědčování pomocí argumentů, i když to může být obtížné.

Čtěte také: V Praze začínají hlídkovat „vlastenci"