Bezpečnostní rámy do sv. Víta nejspíš nedáme, tvrdí kancléř Mynář

Praha - Pražský hrad s velkou pravděpodobností nezavede bezpečnostní rámy ve vstupu do katedrály sv. Víta. Záležet bude na bezpečnostní situaci a na tom, jak se podaří technicky zlepšit bezpečnostní kontroly při vstupu do hradního areálu. V pátek řekl kancléř prezidenta Vratislav Mynář. Vítá to podle něj i církev, protože instalace rámů by s sebou přinesla zpoplatnění vstupu do katedrály pro všechny návštěvníky.

Pražský hrad. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

O instalaci rámů vedení Hradu uvažovalo z bezpečnostních důvodů. V létě ale byly zavedeny vstupní kontroly do celého hradního areálu a kontrolní místa by měla být postupně vybavena moderní technologií včetně bezpečnostních rámů a kamerovým systémem.

Změny v záměru přivítala církev

Hrad na to mimo jiné dostal příspěvek od ministerstva obrany 100 milionů korun. Mynář již na začátku listopadu řekl, že kontrola „vnějšího perimetru" by mohla být dostatečná. Tématem se zabývala i schůzka bezpečnostních expertů Hradu, na které byli například zástupci Hradní stráže, vojenské kanceláře nebo útvaru pro ochranu prezidenta.

„Většina odborníků se přiklání k tomu, že pokud uděláme bezpečnostní pointy typu rámů a kontrol na bodech širšího perimetru, tak do katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha by ty rámy snad nemusely přijít," řekl Mynář. Změnu v záměru podle něj vítá církev, protože rámy by znamenaly „zásah do programu" katedrály. „To znamená, že bychom museli zpoplatnit katedrálu pro všechny návštěvníky a neslo by to s sebou další opatření," poznamenal.

Vše záleží na vývoji bezpečnostní situace

Definitivní rozhodnutí podle něj ještě nepadlo, ale kancléř se „na 90 procent" přiklání k tomu, že po vybavení kontrolních stanovišť od záměru rámů v katedrále vedení Hradu upustí. Poznamenal, že záležet bude také na vývoji bezpečnostní situace v Evropě a v České republice. Pokud by se zhoršila, bezpečnostní rámy ve vstupu do katedrály by se mohly rychle objevit.

Zavedení bezpečnostních kontrol v srpnu vyvolalo silnou kritiku. Ve frontách hlavně zpočátku lidé čekali i desítky minut. Hrad se brání, že tak reaguje na bezpečnostní hrozby a snaží se zajistit bezpečí návštěvníků.