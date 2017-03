Bezzásahová Šumava možná připraví Kvildu o vodu

Zlomit vaz bezzásahovou zónou si nenechají Kvildští. A tak i když jsou podle starosty Václava Vostradovského ohroženy schváleným návrhem především zdroje vody pro obec, svůj plánovaný rozvoj nazastaví.

Ilustrační fotoFoto: Foto: Deník/Miroslav Fuchs

„V letošním roce se pustíme do výstavb nové cyklostezky. Povede z Kvildy směrem na Horskou Kvildu. Skončí na parkovišti u Slati, pokud jednou povede i dál, už to nebude v naší režii,“ uvedl k prvnímu z projektů. Stejně, jako další tři plánované projekty se týkají buď oblastí, kam bezzásahovost nedosáhne, nebo už na ně mají platná stavební povolení.

„V tuto chvíli máme podanou žádost o dotaci na přístavbu obecního úřadu, což se přímo týká bývalé roty a plánovaných úprav této oblasti. Nejen, že přistavíme obecní úřad, ale upravíme i okolí, které už je v oblasti roty. Vznikne tu i nové muzeum zaměřené na podmalby,“ přiblížil další z projektů Václav Vostradosvský.

Čtěte také: Hudebníky rozdělují názory na migraci, Zemana a kapelu Ortel

V následujících letech by se chtěli Kvildští pustit navíc do zásadní úpravy v centru. Na tu už mají stavební povolen, hledají, kam podat žádost o dotaci. „Jedná se o místo, kde je stávající největší parkoviště v obci. Jednak je tu velký pohyb aut, ale zajíždějí sem i autobusy. Jakmile turisté vystoupí, nemají v podstatě, kam se schovat. To chceme změnit. Budou tu odbočovací prvky, nová zeleň, chceme, aby turista, který vystoupí z autobusu, měl pocit, že je v národním parku a ne na Václaváku,“ přiblížil další ze změn starosta Kvildy.

Do dvou až tří let by navíc chtělo vedení obce zapracovat i na místním sále. Ten je sice už opravený, ale jeho vybavení je až padesát let staré.

Ročně projde obcí až milion turistů. Bezzásahovost by to ale mohla podle starosty v budoucnu změnit. „Jestli budeme mít problémy s vodou, která je k nám přiváděna právě přes bezzásahovou zónu, bude to mít přímý dopad i na turisty. I přesto se nevzdáváme a máme řadu projektů, které by měli i turistům ukázat krásnou tvář obce,“ doplnil.

Nenechte si ujít: Armáda se chystá na možný pokles zájmu o vstup do jejích řad