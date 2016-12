Biatlonový svátek v Novém Městě? S organizací pomáhá stovka dobrovolníků z Brna

Brno /INFOGRAFIKA, ANKETA/- Biatlonový Světový pohár v Novém Městě na Moravě má výrazná pojítka i na Brno. Je odsud velká část dobrovolníků a na organizaci se podílí i klub Střelka.

Na biatlonový Světový pohár, který v Novém Městě na Moravě začíná už ve čtvrtek, pořadatelé očekávají návštěvu až 120 tisíc diváků ve čtyřech dnech. Velká část z nich díky blízkosti Vysočina Areny dorazí i z jižní Moravy.

Tím však pouto nekončí. Brno se totiž na sportovním svátku podílí i jiným způsobem. Na zajištění obří akce pracuje také 90 dobrovolníků z brněnských vysokých škol a při organizaci pomáhá biatlonový klub Střelka Brno. „Svaz je malý, ruku k dílu přiloží snad každý oddíl v republice," vysvětluje předseda Střelky Vít Effenberk.

Spolu s dalšími činovníky z klubu se podílí na přípravách i samotném podniku. „Děláme třeba rozhodčí. Naše mladé závodníky do toho však netaháme. Jednak to jsou ještě děcka, a navíc se musí sami připravovat na závody. Většina z nich se však přijede do Vysočina Areny podívat. Aspoň budou mít motivaci, že jednou také můžou závodit před takovým davem lidí," povídá předseda oddílu, který už vychoval třeba člena českého B týmu Ondřeje Hoška nebo juniorskou reprezentantku Terezu Vinklárkovou.

Po ostře sledované akci se dá předpokládat další vlna malých zájemců o stále populárnější sport. „Telefonátů bude asi o trochu víc, jenže potenciální adepti se hlásí pravidelně. Není týden, aby se někdo neozval, že chce k nám do klubu," popisuje Effenberk.

Už od roku 2012, kdy se na Vysočině jel historicky první biatlonový Světový pohár, s pořadateli spolupracuje Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně. Pro akci zajišťuje zejména potřebné dobrovolníky. „Organizátoři nás tehdy oslovili s tím, že hledají mladé inteligentní lidi se zájmem o sport. Letos do arény jezdí asi devadesát studentů z Brna a asi třicet jich je ze sportovky, zbytek pak z ostatních škol," informuje Sylva Hřebíčková, odborná asistentka ze sportovní fakulty a zároveň šéfka dobrovolníků v Novém Městě na Moravě.

Každé ráno tak z Brna vyjíždí autobus plný nezbytné pracovní síly. „Zájem o dobrovolnictví je obrovský. Letos mám sto osmdesát pozic a obdržela jsem pět set přihlášek. Poptávka byla vždy velká, teď se ještě stupňuje, a navíc se skoro žádní lidé neodhlašují. Jejich zájem trvá," komentuje Hřebíčková dobrovolníky, jejichž odměnu představuje zimní oblečení ve stejných barvách a strava.