Bílé Vánoce? Letos nebudou, do Silvestra bude přes den nad nulou

Praha - Do Vánoc zřejmě nezachumelí, teploty v závěru roku by se přes den měly dál držet slabě nad nulou a v noci bude mrznout. Od ledna by se pak mělo mírně ochladit. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí, který dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Teplotně bude období od 19. prosince 2016 do 15. ledna 2017 jako celek průměrné, srážkově podprůměrné, a to v důsledku četnějšího výskytu teplotních inverzí, předpokládají meteorologové.

dnes 15:24 SDÍLEJ:

Ilustrační fotografie.Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

"Ze všech čtyř týdnů očekáváme, že nejchladnější bude první týden v lednu. Ostatní tři týdny se pravděpodobně budou pohybovat teplotně v intervalech běžných hodnot pro danou roční dobu," uvedl ČHMÚ. Do konce roku by se teploty přes den měly držet do dvou stupňů, v lednu pak klesnou lehce pod bod mrazu. Čtěte také: V Česku hrozí kvůli mrznoucím srážkám v noci na neděli ledovka

Srážkově by období následujících čtyř týdnů mělo být sušší, než je běžné v této roční době. Nejméně srážek očekávají meteorologové v prvním (19. až 25. prosince) a ve třetím (2. až 8. ledna) předpovědním týdnu. Dlouhodobá průměrná teplota pro čtyři týdny od 19. prosince je minus 1,3 stupně Celsia. Nejtepleji bylo v tomto období v roce 2006 a 2007, kdy průměr činil 3,5 stupně nad nulou. Zatím nejmrazivější počasí s průměrem teplot minus 7,6 stupně Celsia meteorologové zaznamenali v letech 1962 a 1963. Měsíční výhled vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje opakovaně ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se podle meteorologů pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent.

Autor: ČTK