Biolek ze STAN se zastal odvolaných Severočechů: Volby by neměly být narušovány

Most - Odvolání kandidátů hnutí Severočeši.cz v Ústeckém kraji odsoudili Starostové a nezávislí (STAN). Mostecká organizace Strany zelených vyjádřila podporu Aleně Dernerové.

Jiří Biolek, kandidát za STAN v krajských volbách, vyjádřil solidaritu Aleně Dernerové a jejím odvolaným kolegům.Foto: DENÍK/Edvard D. Beneš

Severočechy.cz, kteří jsou od roku 2014 rozděleni na dvě znepřátelené frakce a svými spory zaměstnali soudy, odvolala ve čtvrtek z jejich kandidátky zmocněnkyně Hana Jeníčková, bývalá náměstkyně mosteckého primátora a první místopředsedkyně hnutí - více ZDE.

„Volební soutěž by neměla být takto dramaticky několik dnů před volbami narušována," uvedli ve společném prohlášení Jiří Biolek, kandidát za STAN v senátních volbách na Mostecku, Petr Gazdík, předseda STAN, a Petr Liška, krajský předseda STAN.

"Nám matkám a otcům, zakladatelům Severočechů to hnutí ukradli. Ukradl ho pan poslanec Schwarz se svým asistentem Zelenkou. Oni neměli kandidátku ani podávat, protože už to bylo po vyhlášení rozsudku krajského soudu a věděli to." Hana Jeníčková pro ČTK

„Nepřísluší nám posuzovat míru vnitřních sporů v hnutí Severočeši.cz, ale upření práva voličů rozhodnout se podle svého rozhodnutí o volbě kandidátky, která byla řádně registrována k volbám, jen na základě rozhodnutí jediné osoby, je nutné razantně odsoudit. Měly by tak učinit všechny demokraticky smýšlející politické subjekty v kraji," uvedli zástupci STAN. Vyjádřili solidaritu všem kandidátům, kteří byli proti své vůli ze svobodné soutěže v krajských volbách vyřazeni.

Biolek a jeho kolegové se zastali i senátorky Aleny Dernerové, která má být vyřazena i ze senátních voleb. Čeká se na stanovisko mosteckého magistrátu, který je registračním úřadem pro senátní volby na Mostecku.

"Magistrát města Mostu potvrzuje, že obdržel písemné odvolání kandidatury MUDr. Aleny Dernerové pro volby do Senátu. Úřad se touto záležitostí zabývá," sdělila v pátek v poledne mluvčí magistrátu Alena Sedláčková.

Negativní vliv na voliče

STAN se obává, že odvolání Severočechů.cz způsobí lavinu právních sporů ohledně platnosti voleb. „V takovém případě by tím hlavním poškozeným byli občani Ústeckého kraje a občani senátního obvodu Most," dodali Biolek, Liška a Gazdík.

Odvolaní kandidáti zřejmě zpochybní u soudu regulérnost voleb. „Jako hnutí Severočeši.cz budeme bojovat za demokratické právo všech našich kandidátů být volen a budeme chtít opakovat volby," prohlásil Bronislav Schwarz, který se nadále považuje za předsedu hnutí.

Podle Schwarze udělal chybu i krajský úřad, když Jeníčkové vyhověl a kandidáty odvolal. Úřad ústy své mluvčí Lucie Dosedělové oznámil, že žádost o odvolání kandidátů byla oprávněná a tento krok už se nedá vzít zpět.

Zelení podporují Dernerovou

Mostecká organizace Strany zelených vyjádřila podporu v senátních volbách Aleně Dernerové. "Pokud jsou dosavadní informace o jejím vyškrtnutí pravdivé a platné, považujeme tento čin za smutný projev úrovně politické kultury na Mostecku," sdělili Zelení v krátkém tiskovém prohlášení.

„Alena Dernerová představuje pro region Mostecka typ političky, která pro občany reálně pracuje, o čemž svědčí výstupy její práce v Senátu. Strana zelených Most a krajská koalice ‚Piráti a Strana zelených' tímto vyjadřují Aleně Dernerové podporu a součinnost při jejím úsilí zvrátit rozhodnutí příslušných úřadů tak, aby mohla opět kandidovat na post senátorky," uvedla Kateřina Zemanová, místopředsedkyně Strany zelených v Mostě.