Birke: Vyměnit Sobotku může v ČSSD jen blázen

S úvahami o tom, že by mohl být vyměněn volební lídr ČSSD, kterým je předseda strany a premiér Bohuslav Sobotka, by v sociální demokracii mohl nyní přijít jedině blázen, řekl dnes volební manažer ČSSD Jan Birke. Strana se podle něj v posledních týdnech zbytečně moc zabývá sama sebou a v předvolební kampani se tak pravidelně „střílí do kolene".

Změnu by měla přinést intenzivnější práce volebního týmu, který by se měl zaměřit na levicová témata, dodal Birke.

"Ten, kdo dnes přijde s jakoukoli snahou vyměnit šéfa, je blázen," řekl Birke v reakci na spekulace některých médií, že by sociální demokraté mohli kvůli propadu v průzkumech veřejného mínění uvažovat o výměně Sobotky. "Já vůbec neočekávám jakoukoli debatu nad tím, že bychom sundávali šéfa, to je prostě nesmysl," uvedl Birke.

ČSSD podle Birkeho škodí to, že se příliš zabývá sama sebou. "Není týden, kdy bychom se nestřelili do kolena. Je zbytečné, abych jmenoval jednotlivé kauzy, ale v posledních týdnech jich bylo víc než dost," uvedl. Narážel především na rozhodnutí několika členů jihočeské kandidátky včetně jejího lídra Stanislava Mrvky, kteří listinu opustili na protest proti tomu, že z ní předsednictvo nedávno vyškrtlo bývalého hejtmana Jiřího Zimolu.

Birke věří tomu, že se situace v Jihočeském kraji rychle vyřeší. "Mně je z toho strašně smutno jako volebnímu manažerovi, protože to prostě nemůžete ovlivnit," řekl. Nemyslí si, že by vedení ČSSD podcenilo situaci, když Zimolu vyškrtlo navzdory hrozbám některých kandidátů, že z listiny také odejdou. Zimolovo setrvání na kandidátce podle něj bylo neudržitelné poté, co nepřímo obvinil vedení strany z toho, že se mohlo podílet na medializaci kauz, které vedly k jeho konci ve funkci hejtmana.

Pokles preferencí by podle Birkeho měla zastavit intenzivnější, rychlejší a efektivnější práce volebního týmu, který by měl začít nastolovat levicová témata. "Málo jsme je komunikovali. A pokud jsme je komunikovali, tak jim lidé málo rozuměli, proto možná od nás odešli," dodal. Sociální demokracie nyní analyzuje, proč jí odcházejí voliči. Výsledky některých výzkumů, například ohledně reakcí na témata z kampaně, má už ale k dispozici.

ČSSD počítá s tím, že lídr hnutí ANO Andrej Babiš má po odchodu z ministerstva financí hodně prostoru na kampaň. "On má teď hromadu času a jezdí po vlastech českých a vytváří svoji vlastní kampaň. Já jenom doufám, že všechno to, co on tvoří a vytváří, bude měřeno všem stejným metrem a bude započítáváno do volebních nákladů," odkázal na některé Babišovy úvahy o tom, co by se mělo a nemělo započítávat do limitu 90 milionů korun na kampaň.