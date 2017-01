Biskupství v letošním roce zpřístupní desítky kostelů

Ostravsko-opavské biskupství chce v letošním roce zpřístupnit veřejnosti až čtyři desítky kostelů. Zřídí v nich průvodcovskou službu. Kostely by se lidem měly otevřít v květnu.

Kostel svatého Václava patří mezi nejstarší a nejvýznamnější kulturně-historické ostravské památky. Foto: Deník/Miroslav Kucej

"V letošním roce jsme se rozhodli po vzoru Zlínského kraje, kde tento projekt funguje nějaké dva nebo tři roky, také my udělat projekt takzvaných otevřených chrámů, kde chceme návštěvníkům zpřístupnit nejvýznamnější kostely," řekl generální vikář MartinDavid. Otevřít by se měly nejen kostely ve velkých městech, ale také turisticky zajímavé svatostánky, například dřevěné kostely nebo cihlové kostely na Hlučínsku v novogotickém slohu.

Podle Davida by se takto mohlo otevřít zhruba 35 až 40 kostelů. "V tomto projektu budou tři kategorie kostelů. V těch velkých městech, jako je třeba Ostrava, to budou kostely, které budou přístupné každý den v nějaké otevírací době, a to celoročně. Potom bude druhá kategorie kostelů, které budou takovýmto způsobem otevřeny pouze v turistické sezoně a třetí kategorie, to budou kostely otevřené o víkendech v turistické sezoně," poznamenal David.

V každém kostele bude zajištěna průvodcovská služba, která bude zároveň zajišťovat hlídání kostela. Přestože biskupství bude muset zaměstnat průvodce, za návštěvu kostelů turisté nebudou platit. "Myšlenka se zrodila z toho, že se opakovaně setkáváme se zájmem lidí kostely navštívit, a bohužel kostely musí být na mnoha místech zavřené a nejsou přístupné z důvodu bezpečnosti. Chceme lidem ukázat to kulturní bohatství, které v těchto historických stavbách je," uvedl David.

Například opravenou katedrálu Božského Spasitele v Ostravě navštívilo první rok po její celkové rekonstrukci více než 50 tisíc lidí. "To číslo mě osobně překvapilo. Nepočítal jsem, že bude takto vysoké," podotkl David. Podle něj je v diecézi řada zajímavých kostelů, v některých jsou například i vzácné historické fresky.

Biskupství by letos chtělo zprovoznit i ubytovací kapacity. Turisté by útočiště mohli najít v bývalé faře ve Staré Vsi u Rýmařova na Bruntálsku. Projekt se nyní připravuje.

