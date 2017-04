Bitva tří císařů už bez mušket. Tak rozhodla Unie

Spolky vojenské a oživené historie se potýkají s poněkud kuriózním problémem. Nová evropská směrnice o zbraních by totiž podle nich mohla znemožnit pořádání historických slavností a rekonstrukcí bitev tak, jak je známe.

Spolkům se nelíbí, že směrnice ruší současnou podobu kategorie zbraní D, které nepodléhají registraci. Do ní dosud patřily zbraně používané právě pro rekonstrukce, například repliky určené pro střelbu výhradně slepými náboji nebo zbraně zkonstruované na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových či perkusních zámkových systémů. Ty se nyní přesouvají do kategorie C, což od jejich majitelů ovšem vyžaduje vlastnit zbrojní průkaz nebo licenci.

NÁMĚSTÍ JAKO STŘELNICE

Směrnice navíc zakazuje zásobníky o vyšší kapacitě než 10 ran. To by výrazně omezilo například vystavování či používání replik z druhé světové války, protože i kulometné pásy se znehodnocenou municí, které slouží jen jako dekorace nebo doplněk výstroje či techniky, by se už nedaly použít. Úprava by se tak podle vojenských spolků dotkla prakticky všech vojenských historických akcí od období středověku až po novodobé dějiny.

„V případě uplatnění směrnice by například slavnostní salvu mušket na náměstí při historických slavnostech bylo možné odpálit jen tehdy, pokud by bylo náměstí prohlášeno za dočasnou střelnici. To by vyžadovalo nákladný a časově zdlouhavý balistický posudek," míní Martin Šavel, zakladatel nové Iniciativy spolků vojenské historie ČR, která se na webu Historie nezabije snaží dopady směrnice ukázat. Podle něho je ale daleko pravděpodobnější, že organizátoři zejména menších historických slavností by za takových podmínek na jejich přípravu úplně rezignovali. „Přetrhla by se kontinuita, mladí by už s takovým koníčkem vůbec nezačínali," doplnil.

Nová norma se nelíbí ani zastupitelům obcí, které v pořádání podobných akcí vidí společenský, historický i ekonomický přínos. „Jde o počty lidí, kteří zde po tři dny využívali místní služby, ubytovávali se, stravovali a využívali místní infrastrukturu. Pokud by každý z nich utratil během těch tří dnů tisíc korun, představuje to pět milionů korun, které zůstaly v regionu. Lze předpokládat, že by ta útrata byla spíš vyšší," přiblížil zastupitel Královéhradeckého kraje Radek Balcárek. Ví, o čem mluví. Je totiž ředitelem projektu vzpomínkových akcí Königgrätz 1866 (1992 až 2017). Loňskou třídenní akci připomínající bitvu u Hradce Králové z roku 1866 navštívilo asi 50 tisíc diváků.

Pro některé obce znamenají historické slavnosti spojené s rekonstrukcí vojenských či bitevních scén i důležitou součást vlastní identity. Třeba Králíky v pohoří Králický Sněžník mají turistický ruch opřený o to, že se zde zachoval největší soubor pevností vojenského pevnostního systému z roku 1938.

„Můžeme se i ptát, co by byl Slavkov bez rekonstrukce slavkovské bitvy. Je to největší napoleonská bitva u nás," připomíná web Historie nezabije. Zúčastňuje se jí až tři a půl tisíce aktérů a přihlíží jí deset až třicet tisíc diváků. Plzeňské Slavnosti svobody, což je vzpomínková vojensko-historická akce pořádaná u příležitosti osvobození západních Čech americkou armádou v roce 1945, navštěvuje pravidelně padesát až sto tisíc diváků nejenom z České republiky," připomíná další příklady už zmíněný web Historie nezabije.

MAJETEK ZA STAMILIONY

Iniciátoři projektu se tak staví v kritice směrnice k části českého politického spektra a k ostatním sdružením, která vyslovila nesouhlas s jejím potenciálním přijetím (LEX – sdružení na ochranu práv majitelů zbraní, Petice proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU a Českomoravská myslivecká jednota). Podle nich by se směrnice dotkla přibližně 11 350 střelců a zasáhla soukromý či klubový majetek uložený ve zbraních za víc než 450 milionů korun.