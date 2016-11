Blíží se výjimečný magický úplněk, takzvaný Superměsíc

Most - Už za týden bude Měsíc nejblíž Zemi za posledních 68 let.

Měsíc nad domy.Foto: DENÍK/ilustrační foto Jiří Kopáč

Nejen astronomové si přijdou na své. Pokud se někdo zajímá o hvězdy a souhvězdí nebo se kochá pohledem na noční oblohu, tak by bylo dobré, kdyby si do svého diáře poznamenal datum 14. listopadu. To se totiž za úplňku Měsíc o této noci přiblíží Zemi nejblíže za posledních 68 let. V pondělí 14. listopadu bude Měsíc v úplňku vidět v takovém stavu, jaký zažili jen lidé narození před rokem 1948.

Předpokládá se, že k vidění bude jeho o 14 procent větší velikost a bude dokonce o 30 procent zářnější, než tomu bývá normálně. Něco podobného bylo naposledy k vidění právě v lednu 1948 a opakovat se to bude nejdříve v listopadu 2034. Takzvaný superměsíc bude k vidění po celou noc.

V takzvané plné fázi, ovšem bude kolem druhé hodiny odpoledne středoevropského času.