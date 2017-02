Blok proti islamizaci bude sbírat podpisy pro znovuzvolení Zemana

Spolek Blok proti islamizaci začne 10. března se sběrem podpisů pro kandidaturu prezidenta Miloše Zemana na post hlavy státu. Dnes to blok sdělil v tiskové zprávě. Prezident má v tento den, kdy začíná i volební sjezd sociálních demokratů v Brně, oficiálně oznámit, zda se bude o prezidentské křeslo znovu ucházet. O den dříve by své rozhodnutí měl již oznámit svým příznivcům.

Blok Zemana považuje za jediného ochránce republiky proti "nelegální migraci a plíživé islamizaci Evropy". Se sběrem podpisů chce hnutí začít na Hradčanském náměstí.

Zeman byl do funkce zvolen na začátku roku 2013, pětileté období mu vyprší v březnu 2018. Zodpovězení otázky, zda bude znovu kandidovat, slibuje na letošní březen už dlouho.

Volby prezidenta by se měly konat nejpozději 19. a 20. ledna příštího roku. Kandidáty by tak bylo třeba nominovat do poloviny letošního listopadu.

Kandidaturu zatím oznámili textař Michal Horáček, performer Milan Kohout nebo lékař Marek Hilšer. Zvažují ji předseda Akademie věd Jiří Drahoš, bývalý diplomat Petr Kolář či europoslanec Jiří Pospíšil.

Blok proti islámu se v loňském květnu na svém sněmu rozpustil. Jeho tehdejší lídr založil vlastní Iniciativu Martina Konvičky. Někteří z krajských členů následně založili spolek Blok proti islamizaci.

