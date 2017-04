Bohuslav Sobotka: České priority ohledně brexitu? Zkopírují ty bruselské

České priority pro jednání o vystoupení Británie z Evropské unie budou součástí pozice celého evropského bloku, který bude s Londýnem o odchodu vyjednávat. Je o tom přesvědčen český premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), který se v sobotu zúčastní summitu 27 států EU bez Británie. Na vrcholné schůzce by mělo být potvrzeno zadání mantinelů pro Evropskou komisi, která bude za unijní země s Británií o podmínkách brexitu jednat, řekl dnes v rozhovoru pro agenturu ČTK.

"Pro nás jsou klíčová priorita nabytá práva evropských občanů ve Velké Británii. Pak je to otázka finančního vyrovnání, přístupu na britský trh, právní kontinuity. Čtyři priority, které vidíme jak z pohledu českého mandátu, tak předpokládám, že budou i prioritami ze strany zadání Evropské rady," řekl Bohuslav Sobotka.

Jako červenou linii české politiky přitom vidí zachování práv českých občanů v Británii, ze kterého Praha nehodlá ustoupit. "Myslím, že je jasné, že nemůžeme připustit ani na okamžik, že by naši občané, kteří pracují a žijí ve Velké Británii, se měli stát nějakými občany druhé kategorie. To znamená, že by byl zpochybněn jejich status, který získali v dobré víře jako občané Evropské unie v členské zemi Evropské unie," řekl premiér.

Českou pozici přitom vidí jako silnou, i díky tomu, že se na ní ve Sněmovně shodli zástupci vládních i opozičních stran. "Jedu do Bruselu nejenom s mandátem české vlády, ale v zásadě s mandátem celé Poslanecké sněmovny. Takže si myslím, že máme v Česku elementární konsenzus, pokud jde o naše priority," řekl Sobotka.

Hlavní cíl summitu je podle něj určení vyjednávacích mantinelů pro Evropskou komisi. "Předpokládám, že bychom si měli neformálně potvrdit také to, že platí, že nikdo nebude vyjednávat zvlášť," uvedl.

Podle premiéra je shoda i na tom, že jednání s Británií bude vedeno ve dvou fázích. V té první by se měly vyřešit otázky samotného brexitu, mezi něž patří práva občanů či vypořádání britských finančních závazků. Teprve po dosažení určitého pokroku by EU otevřela i rozhovory o budoucím uspořádání vzájemných vztahů.

Sobotka také upozornil, že na vyjednání podmínek britského odchodu jsou dva roky, času k jednání proto podle něj mnoho není. "Zdá se ovšem, že to tak docela neplatí na britské straně. Britská strana se teď bude zabývat nějakou dobu volební kampaní, a teprve až po volbách vzejde nová vláda, se ta jednání rozjedou úplně naplno," poukázal na vypsání předčasných voleb v Británii na červen. To ale podle něj nijak nebrání tomu, aby si ostatní státy EU svou pozici stanovily už nyní.