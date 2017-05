Bohuslav Sobotka: Jsem rád, že se za mnou ČSSD sjednotila

/VIDEO, FOTOGALERIE/- Koalice ČSSD, ANO a lidovců dovládne až do října, vláda ustála i poslední otřesy kolem odvolání ministra financí Andreje Babiše. Pomohlo to ale ČSSD a jejímu předsedovi? O tom Deník hovořil s Bohuslavem Sobotkou.

V posledních dnech jste začal hovořit o tom, že ČSSD by mohla postavit vlastního prezidentského kandidáta, a uvedl jste jméno předsedy Senátu Milana Štěcha a také ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka, který je vnímán jako odvěký rival Miloše Zemana. Jakou odezvu to mělo uvnitř sociální demokracie?

Ve straně teď vedeme debatu, jestli máme osobnost, kterou bychom mohli vyslat do prezidentského klání. Musím říci, že v této debatě jména Milana Štěcha a Luboše Zaorálka zaznívají docela často. Zmínil jsem je jako příklady lidí, kteří by mohli dobře reprezentovat sociálnědemokratické hodnoty. Záleží na tom, jestli někdo z nich bude mít tyto ambice, výzvy se chopí a pustí se do prezidentského souboje.

Už něco naznačili?

Samozřejmě s nimi průběžně mluvím a nejsem pochopitelně sám. Pokud by taková kandidatura měla mít smysl, musí být oznámena v průběhu léta. Když se ale nikdo v řadách sociálních demokratů nebo mezi našimi sympatizanty neobjeví, budeme diskutovat o tom, koho v prezidentské volbě podpoříme. Nicméně Luboš Zaorálek jako úspěšný ministr zahraničí a Milan Štěch, který strávil velkou část života v odborech, a druhé období úspěšně vede Senát, jsou důstojné a zajímavé osobnosti, které by ČSSD do prezidentského souboje mohla nabídnout.

Andrej Babiš vládě na odchodnou zanechal hrubý náčrt rozpočtu se schodkem 50 miliard korun. S návrhem ale není spokojen skoro ani jeden ministr včetně těch za hnutí ANO. Bude ho muset Ivan Pilný přepsat?

Jsem přesvědčen, že ten návrh byl spíchnut horkou jehlou a byl připraven bez širší debaty s jednotlivými ministry. Je tam proto řada praktických chyb, které se ale dají odstranit bez větších problémů. Větší zádrhel vidím v tom, že v návrhu nejsou profinancovány některé výdaje, na nichž se vláda dohodla, ne všude jsou pokryty náklady na realizaci již přijatých zákonů. Například pokud jde o resort školství, je tam několik vážných momentů, třeba v rozpočtu vysokých škol nebo financování reformy regionálního školství. U ministerstva průmyslu a obchodu chybějí peníze na spolufinancování evropských fondů. Potřebujeme akcelerovat investice. Byl bych rád, abychom udrželi schodek 50 miliard korun. Nechci návrh rozpočtu házet jako celek do koše, ale debata o něm je na začátku.

Vládní rozmíška skončila. Podle prvních průzkumů veřejného mínění ji odnesla především ČSSD, jejíž preference se pohybují kolem 14 procent, zatímco ANO trůní na prvním místě a bere 26, respektive 33 procent. Když se ohlédnete zpátky, udělal byste něco jinak?

Není důvod, abych na základě těchto prvních průzkumů přehodnocoval svá rozhodnutí. Dělal jsem je kvůli principům, jimž v politice věřím, a také kvůli dlouhodobému charakteru sociální demokracie. Jsem rád, že se ČSSD za mými kroky sjednotila. A myslím, že je to dobré i pro politickou kulturu v naší zemi. Možná krátkodobě na to sociální demokracie i doplatila, ale z hlediska fungování státu je jenom dobře, když na ministry budeme klást přísná měřítka. Nemohl jsem ignorovat vážné problémy, které doprovázely ministra financí Andreje Babiše, byť to voliči nemuseli vnímat jednoznačně kladně. Když nastavíme tvrdá pravidla a budeme trvat na jejich dodržování, z hlediska důvěryhodnosti a transparentnosti politiky to je krok správným směrem.

S politickou kulturou máte ovšem problémy i ve vlastní kuchyni. V pátek grémium ČSSD potvrdilo, že na jihočeské kandidátce nemá být bývalý hejtman Jiří Zimola, který třikrát vyhrál krajské volby. A pokud na protest odstoupí z listiny další so-ciální demokraté, hodláte je nahradit jinými. Pochopí to Jihočeši?

Teď je důležité, aby to pochopili sociální demokraté v Jihočeském kraji, dva jejich zástupci slyšeli stanovisko centra nejen ode mě, ale i od všech ostatních členů grémia. To není pozice Bohuslava Sobotky, nýbrž vedení ČSSD. Argumentů proti Zimolově kandidatuře je celá řada, mým cílem je zklidnění situace, podání kandidátky a zahájení předvolební diskuse s občany. Bude dobře, když si Jiří Zimola svoje problémy vyřeší mimo kandidátku. Ony by totiž zatěžovaly kampaň nejen na krajské, ale i celostátní úrovni. A já nechci a především nemohu vysvětlovat voličům, jak mohl vzniknout systém odměňování úzkého okruhu vybraných manažerů jihočeských nemocnic, v němž ti lidé pobírali sedm milionů ročně. To je v naprostém rozporu s politikou ČSSD. I proto by Jiří Zimola na kandidátce figurovat neměl.

Myslíte, že odchod z kandidátky to vyřeší? Zimolovi manažeři přece nebyli jediní. Jak je možné, že jakýkoli sociální demokrat se může chovat, jako by byl bankéř u Rothschildů, akorát že to bere z eráru?

To je právě věc, kterou sestřička v nemocnici s platem kolem 22 tisíc pochopit nemůže. Myslím, že to tak vnímá většina sociálních demokratů v Jihočeském kraji a i pro ně bylo odhalení manažerských odměn nemilým překvapením. Pochybuji, že o tom vůbec měli tušení. Někdo to ale vědět musel, a pokud Jiří Zimola rezignoval na post hejtmana v důsledku této kauzy, je zřejmé, kdo za tím stál. I členové jihočeské organizace ČSSD uznávají, že to byla politická chyba, jenom nejsou srozuměni s tím, že je třeba za ni nést odpovědnost, a jestliže Jiří Zimola rezignoval z postu hejtmana, těžko voličům budeme vysvětlovat, že mu teď nabízíme možnost kandidovat do sněmovny. To se skoro vysvětlit nedá.