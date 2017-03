Sobotka obhájil post šéfa ČSSD. Proti němu hlasovalo 201 delegátů

Premiér Bohuslav Sobotka obhájil pozici předsedy ČSSD. V tajné volbě na sjezdu v Brně dostal 67 procent hlasů. Podpořilo ho 460 spolustraníků, proti němu hlasovalo 201 delegátů. Neplatných hlasovacích lístků bylo 26. Sobotka stranu vede od roku 2011 a ve volbě neměl protikandidáta. Svou podporu označil Sobotka za jasnou vůli sociální demokracie. Poděkoval za to, že důvěru vést aktuálně nejsilnější vládní stranu dostal počtvrté za sebou.

Při poslední volbě v roce 2015 získal Sobotka zhruba 85 procent hlasů, podobně úspěšný byl i o dva roky předtím, kdy ho podpořilo přibližně 84 procent delegátů. Dnes mu dalo hlas 460 delegátů, proti jich bylo 201. "Je to demokratický mandát, kterého si vážím, toto je reprezentativní shromáždění, které vyjádřilo jasnou vůli strany," uvedl Sobotka v děkovném projevu.

Staronový předseda ČSSD předtím ve svém nominačním projevu kritizoval vicepremiéra Andreje Babiše (ANO). Obvinil ho, že chce získat absolutní a nekontrolovanou moc všemi prostředky. Do voleb chce Sobotka sociální demokracii vést také kvůli tomu, aby zabránil pravicové vládě ANO s ODS, která podle něj hrozí.

Sobotka čelil po loňských neúspěšných krajských a senátních volbách uvnitř strany kritice, reagoval na ni mimo jiné změnami ministrů. Ve zprávě pro delegáty je odůvodnil především tím, že chtěl lépe prezentovat témata lidských práv a zdravotnictví. Jeho pokračování v předsednické funkci před dnešním sjezdem podpořily všechny krajské organizace s výjimkou jihočeské.

Premiér dnes připomněl, že předsedou ČSSD byl zvolen počtvrté. "Tohle se v novodobé historii povedlo jenom jednomu předsedovi, a to byl Miloš Zeman," uvedl Sobotka. Při výběru předsedy bylo vydáno 691 volebních lístků, vráceno 687, neplatných jich bylo 26. Sobotka bezprostředně po zveřejnění výsledků delegátům řekl, že si mandátu velice váží.

Čtěte také: Zeman nemusí naplnit své sliby o kampani, soudí politolog

Bělobrádek a Kalousek gratulovali Sobotkovi ke znovuzvolení

Předsedové koaliční KDU-ČSL i opoziční TOP 09 Pavel Bělobrádek a Miroslav Kalousek gratulovali premiérovi Bohuslavu Sobotkovi ke znovuzvolení předsedou ČSSD. Podle Bělobrádka má Sobotka solidní mandát. Kalousek doufá, že Sobotka ukáže zodpovědnost vůči parlamentní demokracii v Česku.

"Panu předsedovi gratuluji ke zvolení i k velmi solidnímu mandátu," sdělil Bělobrádek. Sobotka na brněnském sjezdu ČSSD získal hlasy 460 delegátů, hlas proti vhodilo do volebních uren 201 přítomných. Před dvěma lety Sobotku volilo 85 procent delegátů.

"Jako předseda parlamentní strany blahopřeji panu předsedovi Sobotkovi ke znovuzvolení. Není to žádné vítězství, je to kříž," řekl Kalousek. "Já s mnoha dalšími lidmi v této zemi doufám, že ten kříž ponese s odpovědností za plnohodnotnou parlamentní demokracii v České republice. Pokud to bude jeho prioritou, jsem kdykoli připraven s ním spolupracovat," doplnil.

Prezident Miloš Zeman už před volbou předsedy ČSSD na tiskové konferenci uvedl, že se na výsledky sjezdu podívá večer v televizních zprávách. "Protože už deset let nejsem členem této strany, tak se nehodlám nijak vměšovat do rozhodování stranického sjezdu," řekl někdejší předseda sociálních demokratů.

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček po zvolení Sobotky na dotaz uvedl, že se Zeman k záležitosti už vyjádřil na tiskové konferenci.

Přečtěte si: Za favorita se nepovažuji. Kampaň vést nebudu, prohlásil Zeman