Boj o bezplatné televizní vysílání. Firmy hrozí arbitráží

Přechod na nové vysílání ještě pořádně nezačal a velcí hráči na televizním trhu už šermují žalobami. Až 2,5 milionu domácností bude muset do roku 2020 vyměnit své televize za nové, schopné přijímat signál DVB-T2, případně si ke staré televizi pořídit set-top box.

A velká, i když vynucená změna, budí vášně. Sněmovna tento týden začala v prvním čtení schvalovat novelu zákona o elektronických komunikacích z dílny ministerstva průmyslu, která řeší možnost finančních kompenzací. Provozovatelé televizních sítí musí část frekvencí přenechat mobilním operátorům, kteří na uvolněných frekvencích budou šířit rychlý mobilní internet.

Od státu by „televizáci" měli dostat kompenzaci až 650 milionů korun, za to, že až do roku 2021 zařídí přechodové vysílání starého a nového signálu, a navíc budou muset přeladit vysílače na kopcích. Dalších skoro čtyři sta milionů korun zaplatí stát za informační kampaň či technologie na měření TV signálu.

To se ale nelíbí dalšímu hráči na trhu – České aso-ciaci satelitních operátorů (ČASO), která zastupuje například placené satelitní televize. Asociace tvrdí, že podpora státu třem privátním subjektům, které u nás provozují tzv. vysílací multiplexy (Česká televize, České radiokomunikace a společnost Digital Broadcasting) bude nedovolenou podporou a v rozporu s právem EU.

VÝHODA JEN PRO NĚKOHO?

ČASO proto do Bruselu odeslala stížnost a nevylučuje arbitráž. Kromě toho, že stát přímo zaplatí miliardu jako kompenzace, ztratí údajně až 11 miliard na tom, že nové sítě dostanou „televizáci" na devět let dopředu zadarmo. Na rozdíl od mobilních operátorů, kteří si uvolněné „místo ve vzduchu" budou muset od vlády koupit v aukci.

„Před měsícem jsme naši stížnost k Evropské komisi výrazným způsobem doplnili a v této chvíli jednáme o termínu slyšení," uvedl sekretář ČASO Patrik Brom. Pro diváky bude přechod na nové televize znamenat nákup nových televizí či set-top boxů a v příštích čtyřech letech za ně utratí až pět miliard korun. „O žádné kompenzaci těchto výdajů pro občany ministerstvo neuvažuje," podotýká Brom.

JDE O PENÍZE

Podle ředitele regulace Českých radiokomunikací Marcela Procházky je ale argumentace satelitních operátorů nepravdivá a zavádějící. Případnou finanční kompenzaci od státu dostanou privátní subjekty jen se souhlasem Evropské komise. Stejně tak podle něj není pravda, že stát ztratí až 11 miliard korun na nových sítích. „V případě televizí, na rozdíl od mobilních operátorů, se totiž ani v Evropě volné frekvence nedraží v aukci, a to s ohledem na sociální aspekt televize," uvedl Procházka. Podle něj je pozemní vysílání, které u nás stále využívá 60 procent diváků, jednou bezplatnou platformou. A právě to podle něj může stát za nynější kampaní satelitních, většinou zpoplatněných operátorů. „Jde o to, zda tu i do budoucna zůstane nezpoplatněné televizní vysílání," předvídá Procházka.

Postupný přechod na DVB-T2 začal v březnu v Praze a středních Čechách. Po 20. dubnu se začne nový signál šířit i v okolí Brna a Ostravy. Zatím jde o přechodovou síť, která vysílá v SD kvalitě.

HD kvalita přijde až s plným spuštěním DVB-T2 sítí. Starý signál bude ukončen nejpozději v únoru 2021.