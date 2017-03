Boj o čistotu ulic. Pomůžou hlavnímu městu psí pisoáry?

Stromy, omítky domů, chodníky. Všechno trpí pod náporem psí moči. „Označkovávání" bohužel nejde zarazit. Omezit by ho ale mohly tzv. psí pisoáry.

Psí pisoár.Foto: letnanskelentilky.cz

Na Letné před nedávnem padl vzrostlý jasan ztepilý. Důvod byl jasný, psi ho využívali jako toaletu. Strom pak následně napadla dřevokazná houba. Vzrostlý jasan rozhodně není první, ani poslední obětí psí potřeby. Pomoci by mohly tzv. psí pisoáry. O jejich účinnosti ale městské části mluví rozpačitě.

Praha 3 není s pisoáry spokojená

Na území metropole je momentálně rozmístěno několik desítek psích záchodů. Provedení mají různá, jedná se o betonové, nebo nerezové sloupy. V Praze 3 pak mají podobu kruhu s kamením. „Momentálně máme rozmístěné čtyři, je to v podstatě kruh s kamením a uprostřed je patník," popisuje Jan Materna, místostarosta pro životní prostředí.

Třetí městská část ale se psími pisoáry není příliš spokojená. Dokonce uvažuje o jejich případném odstranění. „Máme informace, že se příliš neosvědčily, v jejich okolí se totiž situace se znečišťováním výrazně nezlepšila," vysvětluje Materna. „Asi se psům nechce moc chodit na společné záchodky," směje se radní. O osudu pisoárů tak rozhodne anketa mezi pejskaři, kterou radnice připravuje.

Přesně na 28 místech můžou psi vykonat potřebu na území Prahy 8. Radnice je s fungováním psích WC spokojená. „Jsou bezúdržbová, psi je využívají a městská část je s nimi spokojena. Počítá se s jejich instalací na plánované výstavby dalších psích luk," uvedla mluvčí městské části Anna Patočková. Další se pak vyskytují v Praze 2, Praze 8 či v Letňanech.

Přibudou další?

O zřízení vlastních WC pro psy uvažovala před nedávnem i Praha 7, prozatím se ale nerozhodla. „Domníváme se, že by to našim problémům příliš nepomohlo. Zvažujeme spíše zvýšit ochranu stromů, nějakým způsobem je ohraničit," popsal místostarosta pro životní prostředí Ondřej Mirovský. Radnice tak plánuje drobné úpravy. Například plůtky kolem stromů. „Vedle toho měníme systém komunálního odpadu, chceme více čistit ulice," vysvětlil Mirovský.

Podle pejskařů je třeba na pisoár psa učit, navíc je nezbytné, aby byly vhodně rozmístěny. „Pokud se obec rozhodne pořídit pisoáry, pak by měly být umísťovány v odpovídajícím počtu na vhodná místa, nikoli nahodile, aby pokud možno, co nejvíce plnily svůj účel," okomentovala Barbora Limrová Pražanová z občanského sdružení Strana psa. Navíc je podle ní třeba nehledat v pisoárech spásu. „Psím pisoárem se rozhodně nedá stoprocentně zamezit značkování například na fasády domů nebo na zeleň," dodala Pražanová. Alespoň částečné omezení znečišťování by ale obyvatelé metropole určitě uvítali.

Psí pisoáryPatník či nerezová tyč s dírami. Malé množství moči se díky dírám zachytí uvnitř, psa to pak láká, aby vykonával na daném místě potřebu opakovaně. Přebytečná moč je odvedena přepadem, volně se vsakuje do půdy, nebo je odvedena do kanalizace.



