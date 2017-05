Boj Prahy proti SUV pokračuje: radní náhle přišli s elektromobily

Magistrát reaguje na vlnu kritiky, která se snesla na jeho kampaň proti terénním vozidlům. Politici najednou vyrukovali s nápadem, že by se už za dva roky mohli vozit elektromobily.

Pokrytectví. To bylo nejčastěji skloňované slovo v souvislosti s kampaní Prahy zaměřenou proti velkým SUV vozidlům. Reakce a obhajoby zazněly různé. Minulý týden se na zastupitelstvu města dokonce mezi zasedajícími objevil názor, že by magistrát měl prodat velké Superby a koupit nová menší a šetrnější vozidla.

Návrh se ale nesetkal s úspěchem a nedostal se ani na program jednání. Nyní magistrát vyrukoval s novým plánem. Podle náměstka primátorky pro dopravu Petra Dolínka by se mezi auty, které město vlastní, měly objevit i elektromobily.

Dříve auta na elektřinu vhodná nebyla, nyní už ano

Taková vozidla už se ale jednou na Mariánské náměstí sjížděla. „Bylo to před dvěma lety. Tehdy ale nebyl hotový koncept, který by určil, že je to pro město vhodný krok," popsal Dolínek. Nebylo totiž dostatečné množství dobíjecích stanic a baterie vozidel měla menší výdrž, než je tomu dnes.

Vozy tenkrát putovaly do městských příspěvkových organizací. Teď je ale podle náměstka situace jiná. „Vozy jsou dostupnější, kapacita baterií je až 180 kilometrů,"vysvětlil. Na krátké pojížďky, které představitelé města musí denně absolvovat, jsou elektromobily vhodné.

V budoucnu si magistrát půjčí až tři vozy na zkoušku

Nový magistrátní vozový park by pak podle Dolínka mohl být různorodý. Třetinu budou tvořit větší vozy určené pro delší cesty, třetinu menší auta a třetinu právě elektromobily. Ze 47 vozidel by tak přibližně 15 mohla pohánět elektřina.

„Nyní můžeme nastavit pravidla a v budoucích dvou, nebo třech letech, až dojde k obnově, bychom mohli pořídit elektromobily," uvedl Dolínek. V nejbližší době si navíc magistrát podle náměstka půjčí až tři vozy a vyzkouší si je.

Město má pro řidiče výhody

Elektromobilům vychází poslední dobou vedení metropole vstříc. Majitelé vozidel mají parkování v zóně placeného stání ve své městské části zdarma. Musí jen být zaregistrovaní na dané výdejně parkovacích karet. Po celé metropoli se také objevují nové dobíjecí stanice. Momentálně jich je zřízeno přes sto.

Vedení města navíc plánuje další rozšiřování. „Chystáme se na projekt chytrého osvětlení, které mimo jiné funguje i jako dobíjecí stanice," připomněla primátorka Adriana Krnáčová. Pět lamp bude v Praze nainstalováno ještě v letošním roce. Ve městě se navíc objeví i 16 dobíjecích stanic rozmístěných na P+R parkovištích, ale i jinde. „Ty by měly být v provozu nejpozději v první polovině příštího roku," dodala primátorka.

Do centra jen elektromobily

Auta na elektřinu jsou pro Prahu vhodná i podle odborníků. „Počet dobíjecích stanic je už dostatečný, nabíjet se může například téměř ve všech nákupních centrech," popsal situaci předseda Asociace elektromobilového průmyslu Jaromír Marušinec. „Do tří let bude v Praze 300 nabíjecích stanic," dodal. Vozy na elektřinu jsou podle něj do měst vhodné i díky absenci prachů z výfuků a brzdového obložení.

Jasnou nevýhodou pak ale zůstává cena. Nejlevněji je možné vůz pořídit za přibližně 800 tisíc korun. Město navíc plánuje v budoucnu zakázat vjezd všech vozidel kromě elektromobilů do centra Prahy. Přestože ceny těchto vozů určitě půjdou dolů, pro řadu obyvatel to bude i tak znamenat komplikace.