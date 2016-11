Bojovníci za svobodu dál opouštějí svaz, vstoupí do nového spolku

Kladno - Bojovníci za svobodu dál opouštějí Český svaz bojovníků za svobodu (ČSBS), vstoupí do nového spolku. Podle bývalé předsedkyně kladenské organizace ČSBS Gabriely Havlůjové bude ve středu odpoledne založen v Kladně a nahradí tak v říjnu zrušenou kladenskou okresní organizaci ČSBS. "Máme tři názvy, zatím jsme si řekli, že je nezveřejníme," řekla Havlůjová. Jeden z nich vyberou členové na středeční schůzi.

DNES UŽ BÝVALÁ PŘEDSEDKYNĚ Okresního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu a členka této organizace. Ústřední výbor jí v úterý vyloučil ze svých řad. Potkal ji tak stejný osud jako někdejší piloty RAF v padesátých letech.Foto: Robert Božovský

Důvodem pro zrušení organizace byly údajně organizační důvody. Podle Havlůjové ale byla důvodem jejího vyloučení i zrušení kladenské organizace kritika vedení svazu.

Vedení ČSBS čelí v posledních měsících kritice. Z organizace odešli nebo byli vyloučeni někteří členové, kteří se proti vedení vymezovali. Z ČSBS v poslední době vystoupil třeba válečný veterán Pavel Vranský, ženy spojené s vyvražděním Ležáků za druhé světové války, dcera dlouholetého předsedy svazu Markéta Čermínová nebo ředitel odboru pro válečné veterány ministerstva obrany Eduard Stehlík. Podle Českého rozhlasu se svaz rozhodl opustit Antonín Nešpor se svou dcerou Pavlou. Jde o pozůstalé po lidické ženě Anně Nešporové. Vystoupit z ČSBS se rozhodla také Eva Lišková, která přežila Osvětim.

Představení nového spolku

Ve středu se má v Kladně sejít přibližně stovka členů už oficiálně neexistující organizace a bývalé vedení kladenské buňky jim představí možnosti, tedy například přestup do nejbližších organizací ČSBS v Lidicích, Praze a Berouně. Další možností bude i ukončení členství. Po organizačních záležitostech by měl být založen nový spolek. Má přijet i válečný veterán Vranský, který chce být jeho zakládajícím členem. Havlůjová uvedla, že do něj hodlá vstoupit přes 80 lidí z Kladna a okolí, další zhruba stovka chce vstoupit z celé ČR, jde například o manželky válečných veteránů nebo politických vězňů.

Nový spolek, který ve středu patrně vznikne, má navázat na činnost organizace bojovníků za svobodu, bude dál pořádat například vzpomínkové akce, brigády pro obnovu památníků i sociálně podporovat starší členy. Kladenská organizace ČSBS ale patřila dlouhodobě k těm, kde se zapojují i mladí lidé. Protože zrušením organizace přišla o dotace, svou podporu zvýšilo město Kladno.