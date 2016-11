Brabec: Zákony o odpadech chce ministerstvo do vlády poslat do konce roku

Praha - Církve by měly platit daň z náhrad za majetek, které dostanou či už v minulosti dostaly. To je mírně agresivní návrh části sociálnědemokratických elit a nevypadá to, že by úplně neměl naději na to, aby prošel. Majetkové vyrovnání mezi státem a církvemi by přitom církvím mělo přinést nemovitý majetek za zhruba 75 miliard korun. Jde o majetek, jenž stát zabavil po komunistickém puči v únoru 1948. Řadu objektů a pozemků ale stát už dříve převedl na obce nebo kraje. Devatenáctiprocentní daň by se podle návrhu měla vztahovat kromě restitučních náhrad také na pravidelné roční příspěvky církvím. Letos by to například do rozpočtu ČR přineslo zhruba 600 milionů korun.