Bradáčová vyhlásila protikorupční policii válku, uvedl Martinec

Praha - Bývalý ředitel protikorupční policie Tomáš Martinec dnes u soudu uvedl, že šéfka pražského vrchního státního zastupitelství Lenka Bradáčová vyhlásila jeho útvaru válku poté, co unikly informace o prověřování jejího exmanžela. Odmítla prý připustit, že údaje mohl vynést i někdo ze státního zastupitelství. Martinec po Bradáčové žádá omluvu a 200.000 korun za její tvrzení, že proti ní tuto kauzu konstruoval. Soud rozhodne v prosinci.

Vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová.Foto: Deník/Martin Divíšek

Martinec tvrdí, že Bradáčová využila svého vlivu a odstartovala proti němu mediální kampaň. V březnu 2013 řekla moderátorovi po interview na Frekvenci 1, že protikorupční policie na ni "vyrobila" kauzu podjatosti. Bylo to poté, co se jí novinář zeptal na případ IT zakázek ministerstva práce, v němž figuroval bývalý manžel Bradáčové Tomáš Hájek. Bradáčová už dříve sdělila, že Martincův současný postup nemá důvod komentovat. K soudnímu jednání osobně nechodí, její právník požaduje zamítnutí žaloby.

"Po té Frekvenci 1 mi volala na mobil. Ptala se, jak je možné, že došlo k úniku informací z protikorupční policie a že je to na vyhlášení války mezi vrchním státním zastupitelstvím a protikorupční policií, a ta válka se potom vedla," popsal Martinec při dnešní výpovědi u Obvodního soudu pro Prahu 2. "Já oponoval, že o tom věděla i státní zastupitelství, a jestli může vyloučit, že ten únik byl odjinud než od policie, což ona popřela," dodal. Zdůraznil, že moderátorovi žádnou informaci tohoto typu nesdělil.

To, že by informaci získal od Martince, dnes popřel i moderátor Lubomír Veselý. Odmítl také, že by prohlášení Bradáčové o vykonstruování kauzy nahrál bez jejího vědomí až po skončení oficiálního rozhovoru.

"Vedli jsme debatu, která byla z mého pohledu naprosto neškodná. Nebylo tam nic, co by paní doktorku mohlo urazit nebo rozčílit, nic, co by vedlo k jejímu tvrzení, že Martinec na ni vyrábí kauzy a mně je prodává," řekl. "Odmítám tvrzení, že paní doktorku někdo nahrával, když to bylo vypnuté. Bylo to naopak zapnuté a červeně to svítilo," popsal. Když někdo přijde do rádia, musí počítat s tím, že co tam řekne, to i zazní, dodal. Poznámku Bradáčové o protikorupční policii následně odvysílal, což rozpoutalo mediální přestřelku.

Martinec uvádí, že Bradáčová svým tvrzením porušila jeho osobnostní práva. Výrok se prý nezakládal na pravdě a měl za cíl ho zlikvidovat. Tehdejší policejní prezident Martin Červíček mu údajně zakázal, aby se ke sporu s Bradáčovou veřejně vyjadřoval, a také mu řekl, že by bylo vhodné, kdyby rezignoval, což Martinec nakonec udělal. Koncem roku 2013 odešel od policie. Bradáčové se ve sporu zastali i tehdejší ministři vnitra a spravedlnosti.