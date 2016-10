Brady by státní vyznamenání od Zemana už nepřijal, řekl Herman

Praha - Jiří Brady by státní vyznamenání, pokud by mu ho chtěl prezident Miloš Zeman nakonec udělit, nepřijal. Bradyho synovec a ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) to dnes řekl v České televizi. K ocenění Bradyho, který prošel nacistickými koncentračními tábory, Zemana vyzval premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) a další politici. Brady tvrdí, že ho Hrad informoval, že bude vyznamenán Řádem T. G. Masaryka. Poté, co se Herman sešel s dalajlamou, už Brady v seznamu oceněných není.

Večer dne 23. října 2016 přiletěl Jiří Brady na Letiště Václava Havla.Foto: Deník/Zuzana Macková

"Pokud od svého strýce vím, tak i kdyby se to stalo, tak on už by takovéto vyznamenání nepřijal," řekl Herman v ČT na žádost o komentář k Sobotkově sobotní výzvě k ocenění Bradyho. Vyznamenání Bradyho by bylo nejlepším a nejelegantnějším řešením situace, připojil se dnes předseda Sněmovny Jan Hamáček (ČSSD). Obdobný názor jako Sobotka a Hamáček zastává vicepremiér a předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Herman také upřesnil, kdy a jak mu Zeman řekl o tom, že může zrušit Bradyho vyznamenání. Jejich rozhovor se podle Hermana odehrál 8. září venku na platformě na schodišti slovenského velvyslanectví. "Tam mi prezident republiky Miloš Zeman řekl, že moji nominaci schválil, ale pokud se setkám s tibetským dalajlamou, taž že ji zruší. Takto to přímo formuloval," uvedl ministr kultury. Pražský hrad to popírá. U stolu s Hermanem a Zemanem byli na slovenském velvyslanectví také ministři dopravy Dan Ťok (za ANO) a průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD), debatu o udělování státních vyznamenání či Bradym ale podle svých vyjádření neslyšeli. Herman dnes uvedl, že jestli ostatní jeho rozhovor se Zemanem slyšeli, nemůže vědět. Byli blízko, ale mluvili i mezi sebou, řekl ministr kultury. Osmaosmdesátiletý Brady, který prošel Terezínem i Osvětimí, po druhé světové válce emigroval do Kanady a tam pomáhal emigrantům z Československa, v neděli přiletěl do Česka. Ocenění za svou práci by se mohl dočkat od Univerzity Palackého nebo města Brna.

Autor: ČTK