Brady převzal od Sobotky pamětní medaili Karla Kramáře

Praha - Pamětník holokaustu Jiří Brady ve čtvrtek převzal od premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) pamětní medaili Karla Kramáře. Předseda vlády mu ji předal v Kramářově vile, aby ocenil jeho celoživotní úsilí o obranu lidských práv a svobod a obhajování humanistických a demokratických principů. Jde o jedno z řady ocenění, která Brady obdržel poté, co se objevily informace, že byl údajně vyškrtnut ze seznamu osob, které obdrží 28. října státní vyznamenání.

Bradyho příbuzný ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) minulý týden uvedl, že mu prezident Miloš Zeman řekl, že Bradyho vyškrtne ze seznamu vyznamenaných, pokud se ministr sejde s dalajlamou.

Brady už dostal ocenění v Kanadě

„Mé rozhodnutí symbolicky ocenit pana Bradyho je poděkováním za celoživotní úsilí a odvahu, s kterou brání lidská práva a pracuje na rozvoji humanity a demokratických principů," uvedl během slavnostního předávání medaile v Kramářově vile Sobotka. Jsem přesvědčený, že naše společnost si musí vážit občanů s podobným osudem a životním příběhem, dodal.

Brady po převzetí medaile připomněl, že ocenění dostal již v Kanadě, od královny Alžběty či od německého prezidenta. „Ale dostat to doma, to je něco zase úplně jiného, přece jenom nikdy jsem to nečekal. Musím vám říct, že to přijetí, které tady mám, jsem si nikdy nedovedl představit. Jsem za to hrozně rád," uvedl.

Sobotka předal Bradymu medaily

Herman se s tibetským duchovním přesto setkal, Brady se pak na seznamu oceněných předloženém den poté premiérovi ke spolupodpisu neobjevil. Hrad tuto spojitost popírá. Oslavy svátku na Hradě se kvůli případu nezúčastní řada politiků.

Sobotka v minulých dnech označil za nešťastné, že Brady nedostane vyznamenání na Hradě, ale i okolnosti, které k tomu vedly. Předal mu proto medaili Karla Kramáře, jejíž udělování za zásluhy o obnovu demokracie, práv a svobod člověka přísluší českému premiérovi. Medaile byla vytvořena při příležitosti 90. výročí vzniku první československé vlády a pojmenována po prvním předsedovi československé vlády.

Bradyho ocení i Sněmovna

Bradyho po jeho víkendovém příletu do ČR ocenila řada institucí. Převzal již například Klíč od obce pražské na Staroměstské radnici od pražské primátorky Adriany Krnáčové (ANO) či cenu Prix Irene Židovské obce Praha. Ve čtvrtek dopoledne ho plánuje na slavnostním shromáždění ocenit i Poslanecká sněmovna.

Rodák z Nového Města na Moravě Brady prošel během druhé světové války koncentračními tábory v Osvětimi a Terezíně. Jeho sestra byla zavražděna v plynové komoře. V roce 1949 emigroval do Kanady, kde se mimo jiné významně angažoval v pomoci krajanům. Přednášel po celém světě a vydával svědectví o německé zrůdnosti během druhé světové války a hrůzách holokaustu.

