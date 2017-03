SLEDUJEME ONLINE: Brno hostí celostátní sjezd sociální demokracie

V deset hodin začíná celostátní sjezd ČSSD v Brně. Koná se zhruba půl roku před podzimními volbami do poslanecké sněmovny. ČSSD se v nedávných volbách do zastupitelstev krajů a do senátu příliš nedařilo. Podle předsedy strany Bohuslava Sobotky za tím není účast strany ve vládě, ale vytrácení důvěry v tradiční strany a vymizení konfliktu mezi pravicí a levicí. To uvádí ve zprávě, kterou dnes bude prezentovat spolustraníkům.