Brno ocení Jiřího Bradyho pamětním listem

Brno - Brno ocení pamětním listem Jiřího Bradyho, který za druhé světové války prošel dvěma koncentračními tábory. Brady původně očekával, že mu předá řád T. G. Masaryka prezident Miloš Zeman, který tak nakonec neučil. Bradyho příbuzný, ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL), tvrdí, že prezident Bradymu vyznamenání neudělil kvůli setkání Hermana s dalajlamou. Hrad souvislosti popírá.

Jiří Brady.Foto: ČTK/Šulová Kateřina

Podle náměstka brněnského primátora Petra Hladíka (KDU-ČSL), který navrhl, aby město osmaosmdesátiletého Bradyho ocenilo, má být pamětní list poděkováním a oceněním toho, co vše Brady zažil a za to, jakým způsobem vše prezentuje společnosti. "Není to hon, kdo mu dá větší nebo důležitější cenu," uvedl.

Brno zvažovalo více možností, jak Bradyho ocenit, například udělením čestného občanství, technicky to ale nebylo možné zajistit. Tato možnost by se nabízela v případě, že by Brady navštívil Českou republiku i v budoucnu. Hladík doplnil, že město uděluje lidem Cenu města Brna, čestné občanství a pamětní list, který však nevyužívá často.

Nositel kanadských, britských i německých ocenění Brady v Česku obdržel řadu medailí

Mimo jiné od premiéra nebo Sněmovny. V neděli přijel do svého rodného Nového Města na Moravě, kde ho vítalo několik stovek lidí.

Brady přežil Terezín i Osvětim. Jeho rodinu vyvraždili Němci. Jemu se podařilo uprchnout z pochodu smrti. V roce 1949 emigroval, dostal se do Kanady a vypracoval se v úspěšného podnikatele. Významně se angažoval v pomoci krajanům, kteří emigrovali. Celý život také přednášel po celém světě a vydával svědectví o nacistické zrůdnosti za druhé světové války.