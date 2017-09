Budeme platit eurem? Politici lavírují, firmy ho už používají

/ANKETA, INFOGRAFIKA/ Chtěli byste, aby se v obchodech místo koruny platilo eurem? Na takovou otázku kladně odpovídá jen každý pátý Čech. Společná evropská měna, k jejímuž zavedení se Česko zavázalo při vstupu do EU, není mezi voliči moc populární.

Politické strany (čest výjimkám) to vědí a v programech pro letošní volby zvolily obvyklý model „Chytrá horákyně“. Tedy: euro teď ne, ale až to bude výhodné, tak možná. Jenže partaje zároveň nespecifikují, co musí eurozóna splnit, aby byla „hodna“ české účasti. K přijetí eura se hlásí TOP 09 a KDU-ČSL. Do skupiny „teď ne, třeba příště..“ se řadí ČSSD a ANO. Proti je ODS a KSČM.

Z technického hlediska jsme na euro téměř připraveni. Záleží jen na politicích. „Eurozóna není strukturálně zcela vyléčena, nicméně je z nejhoršího venku,“ konstatuje hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš. Pokud se EU fakticky rozštípne na jádro a zbytek, je podle něj logičtější zůstat ve skupině bohatších států. „I přesto, že konkrétní podoba „integrovanější eurozóny“ zůstává nejistá a je spojena s řadou rizik, věřím, že se Česku vyplatí na tomto projektu podílet a větším rizikem je naopak stát mimo a ztratit jakýkoliv vliv,“ míní Bureš.

Realita je přitom prozaičtější. České firmy (drtivě orientované na export, hlavně do EU) totiž mezi sebou používají euro už nyní. Snaží se vyhnout kurzovým ztrátám. Říká se tomu „šedý hedging“. „Odhaduji, že to dělá až polovina firem, přičemž v eurech provádějí deset až 30 procent transakcí,“ říká místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk. Výměna korun za eura, dolary a jiné měny (takzvaná konverze) stojí české firmy ročně 60 miliard korun.

MĚLA BY BUDOUCÍ ČESKÁ VLÁDA STANOVIT TERMÍN PŘIJETÍ EURA?

37% V evropské sedmadvacítce dnes eurem platí 19 států. Až na jaře 2019 Velká Británie opustí Evropskou unii, zůstane Dánsko jedinou zemí, která má vyjednanou výjimku a nemusí používat euro. Všechny ostatní země – včetně Česka – se zavázaly, že společnou evropskou měnu přijmou. Zajímavý je pohled prezidenta Miloše Zemana. Ten je opatrným příznivcem eura (s výhradou k Řecku). Na červencovém Žofínském fóru Zeman uvedl, že Češi mají až iracionální strach. „Euro by přineslo pouze podobnou změnu, jako když se místo Réaumurovy stupnice prosadily u teplot Celsiova a Fahrenheitova stupnice. Nezmění se teplota, změní se pouze měřítko,“ glosoval rozdíl mezi korunou a eurem.



Se zavedením společné měny váhají i panelisté Deníku. Proti stanovení termínu přijetí eura je 63 procent panelistů, naopak 37 by už termín stanovilo. Na tuto otázku odpovídalo 614 lidí.

Koho mám volit když…

… nechci, aby se v Česku platilo eurem.

Pro většinu stran není euro zásadní otázkou. Spíše odmítavě se k euru staví ODS a KSČM.



… chci, aby se v ČR platilo eurem.

Jasně to z velkých stran slibují jen TOP 09 a KDU-ČSL. Z menších stran se pak k euru hlásí i Zelení. Obě posledně jmenované strany navíc trvají na harmonizaci daňových základů v EU, aby se tím zabránilo zbytečnému odlévání zisků z ČR do daňově výhodnějších zemí.



… si zatím nejsem jistý a nemám na euro jasný názor.

Pak to nemusíte řešit, nebo zkuste nějakou stranu s „mezinázorem“, což je ANO nebo ČSSD.