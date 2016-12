Budoucnost dálnice D43: studie zvažuje osm variant

Brno – Silničáři pracují na tom, jak vést zamýšlenou dálnici D43 z Brna do Moravské Třebové. Pro úsek mezi dálnicí D1, Kuřimí a Svitávkou mají osm variant zpracování. Původně existovaly jen dva způsoby jak vést dálnici mezi Brnem a Moravskou Třebovou. Německá varianta v trase původní zamýšlené takzvané Hitlerovy dálnice přes Bystrc, Kníničky a Kuřim na Brněnsku. A optimalizovaná, která má vést Boskovickou brázdou. Silničáři nyní každou ze dvou původních rozpracovali do dalších čtyř.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Barbora Horáková

Liší se v tom, která část má mít parametry dálnice a jaká silnice první třídy. Na té je totiž možné častěji stavět například mimoúrovňové křižovatky. „Osm variant vzešlo z požadavku krajského úřadu, abychom kromě německé posoudili i optimalizovanou variantu. Jde o jejich kombinace," informovala mluvčí ředitelství silnic a dálnic Nina Ledvinová.

Na špatnou dosavadní silnici z Brna na Moravskou Třebovou si stěžuje například řidička Ludmila Hanusová. „Při cestě dnes projedu všemi obcemi, které v okolí leží a pořád tak zpomalují cestu. Navíc jezdí po silnici tolik kamionů, že to vypadá, jako by osobní auta na trase byla jenom na návštěvě. Dálnice tu hodně chybí, protože silnice je moc úzká pro takový hustý provoz," okomentovala. Nová komunikace má mít čtyři pruhy, aby právě velký provoz zvládla pojmout.

Ke zpracování studie svolává ředitelství takzvané výrobní výbory, kde mají zastoupení všechny dotčené strany. Za Brno se projednávání účastnil náměstek primátora zodpovědný za územní plánování Martin Ander „Návrhy jsou jen technické a budeme mezi nimi ještě škrtat. Důležité je ale také posoudit, jaký bude jejich vliv na životní prostředí," vysvětlil Ander.

Starosta Kuřimi Drago Sukalovský, kterého se příprava týká, neupřednostňuje žádnou z variant. „Budu souhlasit s tím, co přinese studie," sdělil.

Studie má přitom podle mluvčí Ledvinové být hotová už brzy. „Termín dokončení je patnáctého ledna příštího roku," doplnila. Kraj poté studii zapracuje do aktualizace zásad územního rozvoje do tří let.

