Buďte trpěliví, prosí řidiče Ťok

Chystáte se o prázdninách na cesty? Budete potřebovat hodně trpělivosti a silné nervy.

Silničáři stejně jako v předchozích letech slibují řadu oprav dálnic a silnic I. třídy, které prodlouží cestování. Opravovat se bude několik úseků D1 mezi Prahou a Brnem, ale také na D2, D5 a D8. „V našich klimatických podmínkách bohužel nejsme schopni silnice opravovat v zimě," říká ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Kroupa. Zanedbání údržby v minulých letech je podle něj důvodem, proč stavebníci musí jít do hlubších vrstev.

„Řidiči musí mít s opravami a výstavbou trpělivost a já jim za ni děkuji," řekl ministr dopravy Dan Ťok (ANO) s tím, že stavebníky v létě potká veškerá cestující veřejnost. Nyní se staví 230 kilometrů dálnic a silnic I. třídy. Včetně modernizovaných úseků D1 tak podle něj do konce roku bude dokončeno téměř 80 kilometrů nových komunikací.

NOČNÍ PRÁCE

„Kde je to možné, opravuje se v noci. Ještě před několika lety podle Kroupy například v nočních hodinách stavebníci na silnicích pracovali za měsíc jen asi 130 hodin, loni v červnu to ovšem bylo již 3800 hodin a tento měsíc ještě o sto hodin více. Nejde to ovšem všude, například právě na frekventované D1. „Tam pracujeme sedm dní v týdnu za denního světla," řekl Deníku Ťok.

Důvody jsou podle něj dvojí – technologické a zejména nechuť obcí udělovat k práci v noci stavební povolení. „Protože je to obtěžuje," vysvětlil ministr. I když se některým řidičům projíždějícím rekonstruovanými dálničními úseky zdá, že na nich práce nepokračují, opak je podle Ťoka pravdou.

POD DOHLEDEM KAMER

„Stavby samozřejmě kontrolujeme. Na některých dokonce máme webové kamery, takže vidíme on-line, co se na nich děje," uvedl. Zodpovědní úředníci podle něj navíc dění na stavbách dozorují osobně, také on sám již namátkovou kontrolu na dálnici několikrát podnikl.

Na D1 se nyní modernizují úseky Ostředek–Šter-nov, Psáře–Soutice, Hořice–Koberovice, Jihlava–Velký Beranov, dále v obou směrech od Velkého Meziříčí a od Velké Bíteše k Devíti Křížům. Řidičům by mělo usnadnit život omezení jízdy kamionů. Celoročně nesmějí jezdit odpoledne o nedělích a svátcích, o prázdninách se zákaz rozšíří o páteční odpoledne a sobotní dopoledne.

S opravami se budou řidiči muset smířit také například na silnicích I. třídy mezi Českou Lípou a Novým Borem, Prahou a Roztoklaty, u Čáslavi, Jílového, Liberce, České Třebové nebo Lovosic, ale i v desítkách dalších lokalit.

ODBORNÍCI NA DRÁTĚ

Informace řidiči mohou najít na specializovaném webu či zavolat na bezplatnou telefonní linku. Tam jim prozradí, jaká situace na dálnicích v jejich směru jízdy panuje. „Pokud se nedejbože do nějakého problému dostanete, tak vám řeknou, co je před vámi, a odhadnou čas, po který tam budete čekat," dodal Kroupa.