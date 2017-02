Budvar ani státní podniky zřejmě nebudou muset zveřejňovat smlouvy

V internetovém registru smluv zřejmě nebudou muset zveřejňovat smlouvy vedle národního podniku Budějovický Budvar ani všechny státní podniky a společnosti s většinovou účastí státu, krajů nebo obcí, které mají obchodní či průmyslovou povahu. V novele zákona o registru smluv, která se původně týkala podle návrhu poslanců KDU-ČSL jen vynětí pivovaru Budvar, to dnes o jeden hlas schválila Sněmovna.

Určité úlevy by měly mít podle poslaneckého znění předlohy, kterou nyní dostane k posouzení Senát, i Česká televize a Český rozhlas. Pod zákon by sice spadaly, nemusely by ale vkládat do registru smlouvy, které se týkají výroby a vysílání sportovních pořadů včetně nákupu práv, a dohody o nákupu práv převzatých pořadů. Veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce by v registru nemusely zveřejňovat smlouvy, které uzavírají se soukromou podnikatelskou sférou.

Čtěte také: ČSSD chce radikálně měnit daňový systém. Návrh sbližuje Babiše s Fialou

Pro předlohu hlasovalo 80 ze 159 přítomných poslanců zejména z ČSSD a KSČM. Hlasy přidala také část členů KDU-ČSL a ODS. Proti bylo 47 členů dolní komory hlavně z klubů TOP 09 a Starostů, ANO a Úsvitu. Dolní komora rozhodovala o novele dvakrát, poprvé nebyla schválena o dva hlasy. Verdikt však zpochybnil předseda poslanců ČSSD Roman Sklenák.

Zpravodaj novely Jan Farský (STAN, za TOP 09), jenž v minulosti zákon o registru smluv prosadil, uvedl, že je "v podstatě vykostěn". Podle jeho odhadu zmizí z registru kolem dvou třetin objemu sledovaných veřejných peněz, například jen státní podniky představují podle něho stovky miliard korun ročně. "Spíš je otázka, co tam zůstalo. Moc toho není," řekl novinářům po hlasování Farský.

Nepřehlédněte: Dopravní odbory daly vládě a krajům ultimátum. V březnu hrozí stávka

Hrozí odkrytí obchodní strategie

V debatě na plénu zdůraznil, že zákon plní svou roli zhruba osm měsíců. "Svět se nezhroutil, ekonomika nepadá, upozorňuje se na nesprávnosti," uvedl Farský. Poukazoval i na to, že již při schvalování zákona se zvýšila ochrana obchodního tajemství, údaje se mohou ve smlouvách začerňovat.

Lidovci původně chtěli výjimku obecně pro národní podniky, což je ale nyní jen Budvar. Upozorňovali na podle nich značné škody, které mohou pivovaru hrozit kvůli odkrytí obchodní strategie. Někteří poslanci následně poukazovali na to, že s podobnými problémy se mohou potýkat i další společnosti, na něž se nyní zákon vztahuje.

Pod normu by navíc neměla podle novely spadat ujednání, na něž se vztahuje bankovní tajemství, a ta, která se týkají nakládání s výbušninami. Výjimku budou mít i kolektivní smlouvy. V databázi nebudou muset být ani smlouvy některých dobrovolných svazku obcí.

Plýtvání veřejnými prostředky?

Patrně největší boj se ve Sněmovně strhl o vynětí státních podniků. O pozměňovacím návrhu se hlasovalo hned pětkrát, schválen byl hlasy ČSSD, KSČM a ODS.

"Poslanci ČSSD, KSČM a ODS vyprázdnili jediný nový zákon, který má zabraňovat plýtvání veřejnými prostředky. Přijali plošné výjimky pro státní a městské firmy, které ročně potajmu hospodaří se stovkami veřejných miliard - například dopravní podniky, městské holdingy, Českou poštu, České dráhy či Lesy ČR," komentoval verdikt Sněmovny Nikola Hořejš z iniciativy Rekonstrukce státu, která zákon dlouhodobě podporuje.

Zákon o registru smluv dopadl od loňského července například na stát, kraje a větší obce, jejich podniky a další organizace. Zveřejňují se smlouvy s plněním nad 50.000 korun. Od letošního července má být zavedeno pravidlo, že nezveřejněná smlouva není platná.

Nepřehlédněte: Školy zakazují žákům mobily, hrozí i dvojka z chování