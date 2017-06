Byrokracie dusí předzahrádky. Pomůže koncept Smart City?

Praha - Získat povolení k umístění předzahrádky je v metropoli oříšek. Situaci zlepšíme, slibuje magistrát.

PŘEDZAHRÁDKY jsou v letní sezoně vyhledávaným místem pro posezení. Získat souhlas s jejich zřízením je pro majitele restaurací každý rok složitý problém.Foto: DENÍK/ Milan Holakovský

Vinohradská pobočka známé Erhartovy cukrárny letos nemá předzahrádku. Může za to zdlouhavý byrokratický proces, který prozatím nebyl úspěšný. „Zahrádku jsme měli každý rok od konce dubna a pokaždé absolvujeme stejné kroky, které začínáme řešit začátkem března," stojí na facebookovém profilu cukrárny.

Kolečko, které musí každý rok podnik absolvovat, se totiž letos zadrhlo a rozhodně se nejedná o jediný případ. „Mám úplně stejný problém v Malešicích, žádám od 1. 3. (postupně jsem napočítal už 13 úředníků) a povolení pořád nemám," okomentoval status Evžen Dostál.

Vyřešíme to, slibuje magistrát

Technická správa komunikací, Odbor dopravy městské části a případně Odbor památkové péče magistrátu. To jsou místa, se kterými musí podnikatel, pokud chce zřídit předzahrádku, zpravidla jednat. O zdlouhavosti a častých potížích ví i vedení města. „Máme tu případy, kdy musí podnikatel absolvovat stejné papírové kolečko každý rok," uvedl náměstek primátorky Petr Dolínek.

Podle jeho slov se problém netýká jen restauračních zařízení, ale i záborů veřejných prostranství pro natáčení. „Pro Prahu je to přínos dvojí, finanční, ale i propagační," dodal Dolínek. Navíc město předpokládá, že v souvislosti s protikuřáckým zákonem bude žádostí o zábor přibývat.

Radní zadala analýzu

„Řada kavárniček a menších provozoven bude chtít umístit jeden dva stolky venku, právě proto, aby si tu mohl kuřák sednout nebo stoupnout. Tomu bychom měli vyjít vstříc," uvedl náměstek. Pro rychlé řešení je i radní pro územní rozvoj Petra Kolínská.

„Tohle město potřebuje (v souvislosti se zákazem kouření ještě naléhavěji) jednoduchá pravidla pro možnost ad hoc provozovat zahrádku před hospodou či barem," připomněla na svém facebookovém profilu. Radní tak podle svých slov zadala analýzu současného stavu a doporučení, jak situaci zjednodušit. „Snad se to podaří uskutečnit ještě tuto sezonu," uvedla.

Chytré hloupé město

Metropole přitom uskutečňuje obrovský projekt za stovky milionů korun, kdy se z města má stát tzv. Smart City neboli „chytré" město. Koncepce slibuje zejména využití moderních technologií ve fungování města.

„Řešíme pořád Smart Cities a aplikace a bezkontaktní platby v MHD, ale přitom nejsme schopni propojit dvě nebo tři databáze a ušetřit podnikatelům čas a peníze při schvalování předzahrádek," rozčílil se před nedávnem na sociální síti náměstek Dolínek. Koncept Smart City kritizují i zastupitelé z Pirátské strany.

Podle primátorky ale vedení města řeší i tyto věci

„Město slibuje technologické eldorádo, když jeho vedení neřeší ani tak základní problémy, jako je vlastní web, eskalátor v metru při cestě na letiště a signál pro volání a internet v metru," popsal Jakub Michálek, předseda zastupitelského klubu Pirátů.

Podle primátorky hlavního města ale vedení města řeší i tyto věci. „Snažíme se zlepšit procesy na magistrátu," zareagovala Krnáčová. Podnikatelům tak nezbývá než věřit, že vedení města splní svá prohlášení. Podle Petry Kolínské se už na celé věci pracuje. „Jednoduše shromáždíme všechny informace k tomu, jak to běží dnes, a označíme ty úkony, které lze vypustit či zjednodušit," uvedla náměstkyně. Podle ní by u menších předzahrádek mělo stačit jen oznámení namísto povolení, a to nejlépe po internetu.