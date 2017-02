„Být prezidentem je něco mezi pyrotechnikem a kaskadérem“

Prezident republiky ve čtvrtek zavítal do Červeného Kostelce a Jaroměře.

Prezident Zeman v Červeném KostelciFoto: DENÍK/Michal Fanta

„Být prezidentem je obrovská zábava – něco mezi pyrotechnikem a kaskadérem," pobavil v Červeném Kostelci stovky lidí prezident Miloš Zeman, když odpověděl na otázku malé školačky, zda ho prezidentování baví.

Prezident se setkal nejen s obyvateli Červeného Kostelce, ale i se zaměstnanci zdejší firmy Saar Gummi Czech. Podle množství lidí bylo zřejmé, že zde má hlava státu sympatizanty, ale přišli i ti, kteří byli jen zvědaví nebo se chtěli zeptat na něco, co je trápí. Setkání byla poklidná a v přátelské atmosféře. Snad jen naproti budově Saar Gummi se červenal transparent „Tady je Peroutkovo" a při shromáždění u Divadla J. K. Tyla drželo pár lidí nad hlavou červené karty. Jeden muž vítal prezidenta s vlajkou Tibetu, další držel transparent s otázkou, jak se mají Řecko a Itálie postarat o všechny migranty, jestli je mají utopit. Na to Miloš Zeman reagoval, že by se evropské země měly postarat o migranty tak, aby zůstali ve svých zemích.

Přítomné zajímalo mnoho různých témat – například zdravotnictví a odliv lékařů, zavedení eura, zda bude Miloš Zeman opět kandidovat na prezidenta i situace okolo investic Číny v České republice.

Prezident republiky zdůraznil, že Červený Kostelec je pro něho spjatý i s jeho návštěvou v roce 2013. „Vím, že Červený Kostelec byl v roce 1995 prvním městem, které zřídilo hospic. Této myšlenky jsem se ujal, paní Svatošovou, zakladatelku hospicové péče, jsem vyznamenal státním vyznamenáním a jsem velmi rád, že v Hradci Králové se otevře druhý hospic," ocenil prezident.

Návštěvu Náchodska zakončil v Jaroměři, kde ho přivítalo zaplněné náměstí. I tady odpovídal na otázky a jako dárky si odvezl svícen od kovářů z místního učiliště a malované cínové vojáčky jako symbol josefovské pevnosti.