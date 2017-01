Bývalý policista Foltýn má jít za vydírání na pět let do vězen

Jihlava - Okresní soud v Jihlavě poslal bývalého policistu Martina Foltýna na pět let do vězení s ostrahou za vydírání. Dalšímu obviněnému Romanu Motičákovi uložil osm let nepodmíněně rovněž ve věznici s ostrahou, třetí obviněný Zdeněk Zapletal dostal trest 2,5 roku s podmíněným odkladem na tři roky.

dnes 14:47 SDÍLEJ:

Policista Martin Foltýn Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

Rozsudek není pravomocný, obhájci Foltýna i Motičáka se na místě odvolali. Obhájkyně Zapletala a státní zástupce si nechali čas na rozmyšlenou. Rozsudek už v této kauze padl čtyřikrát, odvolací soud ji ve třech předchozích případech vždy vrátil.



Bývalý elitní policista Foltýn společně s Motičákem a Zapletalem podle soudu od srpna do září 2011 vydírali veterináře Luboše Kucharoviče z Velkého Beranova. Organizátorem vydírání kvůli údajnému dluhu byl podle policie Motičák, který připravil tři vyděračské útoky. Nejprve byl Kucharovič vylákán do lesa u Luk nad Jihlavou, kde ho spoutali a mučili maskovaní násilníci. On i jeho rodina pak dostali anonymní výhružné dopisy a u jeho domu se objevily atrapy granátů. Nakonec mu někdo zapálil vchodové dveře. Čtěte také: Expolicistu Martina Foltýna policie obvinila z dalších zločinů



Foltýn se přiznal jen k poslednímu skutku, u něhož ho zadržela zásahová jednotka. Už dříve uvedl, že žhářského útoku se dopustil v opilosti. Motičákovi se prý chtěl svou účastí na útoku odvděčit za pomoc s rodinnými problémy.



Jihlavský okresní soud uložil Foltýnovi v roce 2015 za vydírání trest tří let vězení, Motičák dostal pět let nepodmíněně a třetí obžalovaný Zapletal byl zproštěn obvinění. Stejné tresty uložil soud oběma mužům už potřetí. Kauzu vrátil na Vysočinu Krajský soud v Brně. Navíc nařídil, aby o věci rozhodl senát v jiném složení.



Foltýn dříve působil v neoficiálním policejním Delta týmu, což byla skupina policistů, která se podle některých informací vyznačovala bezdůvodnou agresivitou k cizincům a příslušníkům menšin. Nepřehlédněte: Expolicistu Martina Foltýna krajský soud z vazby nepustil

Autor: ČTK