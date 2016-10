Bývalý ředitel brněnských strážníků Přikryl stále není ve vězení

Brno - Bývalý ředitel brněnských strážníků Jaroslav Přikryl stále není ve vězení, bohunická věznice nemá ani žádné lékařské zprávy Přikryla od soudu či právníků, řekla dnes mluvčí věznice Dana Krejčířová. O tom, že je Přikryl v nemocnici, ví podle ní věznice jen z médií.

Bývalý ředitel brněnské městské policie Jaroslav Přikryl.Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

Přikryl měl do věznice nastoupit do páteční půlnoci, kdy mu vypršel termín odkladu nástupu. Odpykat si má 1,5 roku za to, že zahlazoval pokuty za dopravní přestupky známým a manipuloval s osobními daty lidí v evidenci městské policie. Česká televize na svém webu uvedla, že Přikryl je hospitalizován ve Fakultní nemocnici Brno, která to ale nepotvrdila.

Podle Krejčířové platí praxe, že by právníci nemocného měli poslat soudu lékařské zprávy, soud je přepošle vězení a lékaři vyhodnotí, zda vězení je schopné se o něj postarat. Žádné zprávy o Přikrylově stavu ale věznice podle Krejčířové nemá.

Podle mluvčí brněnského soudu Petry Hovorkové byl Přikryl opětovně vyzvaný k nástupu do výkonu trestu. V pátek podle Hovorkové přišla k soudu zpráva o tom, že odsouzený je hospitalizovaný, kdy k tomu nebyla předložena jediná lékařská zpráva kromě toho, že je hospitalizován kvůli změně zdravotního stavu, uvedla Hovorková. Podle ní se tak nyní čeká na zprávu věznice. Ta si v mezidobí podle Hovorkové vyžádala zprávy o zdravotním stavu odsouzeného. Čeká se podle ní také na stanovisko věznice, zda jsou schopni zajistit výkon trestu i při hospitalizaci odsouzeného.

Tím, že Přikryl k výkonu trestu nedostavil, se vystavuje nebezpečí trestního stíhání pro maření výkonu úředního rozhodnutí a hrozí mu nový trest v řádu měsíců.

Odložení nástupu výkonu trestu

Brněnský městský soud odložil Přikrylovi kvůli zdravotním potížím nástup výkonu trestu na půl roku v polovině března. Soud mu přitom jeden půlroční odklad přiznal už loni.

Bývalý ředitel strážníků byl potrestán za to, že 20 známým zahladil dopravní přestupky tak, aby za ně neplatili pokuty. Vše se řešilo domluvou. Městský soud v Brně Přikryla poslal na 1,5 roku do vězení. Stejný soud později trest zvýšil o dva měsíce prostřednictvím souhrnného trestu.

Přikryl se podle verdiktu dopustil také neoprávněného nakládání s osobními daty lidí. Nechal si zjistit z evidence městské policie případy, na nichž chtěl ukázat to, že jeho postup při údajném zahlazování pokut byl obvyklý. Rozhodnutím Krajského soudu v Brně se trest nakonec znovu snížil na 1,5 roku vězení. Loni Přikryl neúspěšně podal dovolání k Nejvyššímu soudu. Přikryl podal stížnost i k Ústavnímu soudu, kterým chce dosáhnout zrušení odsuzujícího verdiktu, soud zatím v jeho věci nerozhodl.