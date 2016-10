Bývalý šéf firmy ČEZ Roman začal vydávat publikace pro učitele

Praha - Někdejší šéf energetické společnosti ČEZ Martin Roman rozšiřuje své aktivity ve vzdělávání. Začíná vydávat překladové publikace pro učitele. První byla pokřtěna dnes a je příručkou pro formativní hodnocení, které je na rozdíl od běžného známkování slovním popisem znalostí a dovedností dětí i jejich pokroku. Roman plánuje vydávat jednu až dvě publikace ročně.

Manažer, podnikatel a filantrop Martin Roman (vpravo) hovořil 5. října s učitelem Petrem Albrechtem na křtu publikace Zavádění formativního hodnocení: Praktické techniky pro základní a střední školy. Knihu vydává Martin Roman.Foto: ČTK

Téma té první vybral po dohodě s učitelem Petrem Albrechtem ze Základní školy a gymnázia Nový PORG v Praze - Krči. Roman je předsedou správní rady společnosti PORG. "Ve světě se dává spoustu peněz do výzkumu ve vzdělávání. Právě metoda formativního hodnocení vychází jako jedna z neefektivnějších metod, které dokážou studenty posunout dopředu," řekl Roman.

Šestačtyřicetiletý Roman byl v letech 2004 až 2011 generálním ředitelem společnosti ČEZ. V létě 2009 se jeho jméno objevilo v takzvané toskánské aféře. Aféru rozpoutalo zveřejnění fotografií, na nichž byli kromě tehdejšího předsedy ODS Mirka Topolánka také lobbisté a podnikatelé včetně šéfa ČEZ Romana.

Roman je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Zároveň se dlouho zajímá o vzdělávání. "Pocházím z učitelské rodiny a vzdělání mě zajímá desítky let," řekl. Nakonec dospěl ke studiu pedagogické vysoké školy v Londýně, kterou dokončil před několika týdny. Právě při studiu pedagogiky v Británii narazil na spoustu inspirativních knih. "Uvědomil jsem si, že je škoda, že téměř žádné z těch knih nevycházejí v češtině. Že je to škoda, pro české učitele, protože ty knihy by jim mohly hrozně moc pomoci být efektivnějšími," vysvětlil.

Neshody s Václavem Klausem mladším

Roman do škol PORG investoval desítky milionů korun. Díky tomu mohly být otevřeny pobočky v Krči a Ostravě. V roce 2014 kvůli neshodám s ním opustil PORG bývalý ředitel Václav Klaus mladší. Do škol pod hlavičkou PORG se společně s vedením a pedagogy snaží přenést pilíře finského vzdělávacího systému, který stejně jako další odborníci považuje za nejúspěšnější v Evropě. Vzdělávání má být více interaktivní, mají se učit smysluplné věci a každý žák má zažít úspěch.

Roman je přesvědčen, že je možné tyto metody úspěšně aplikovat i jinde než v soukromých školách s vybranými studenty. "Dokonce si myslím, že z těchto metod mohou více benefitovat žáci, kteří jsou třeba ve druhé polovině toho pelotonu. Že u nich je ten pokrok ještě větší než u premiantů," doplnil.

Další knihu pro učitele, kterou vydá, ještě nevybral. Všechna témata ale mají podle něj společnou snahu o co nejefektivnější využití 45 minut vyučovací hodiny. V tomto čase se žáci podle něj mají naučit co nejvíce znalostí, dovedností i sociálních kompetencí.

Od roku 2010 stojí Roman za charitativním projektem Čtení pomáhá. Děti za přečtení knihy získají 50 korun, které mohou věnovat na vybraný dobročinný projekt. Společně s působením v oblasti vzdělání to není jediné, čemu se věnuje. "Taky si na tyto své koníčky musím nějakým způsobem vydělat, takže se musím věnovat i práci, která mi přinese peníze, které potom můžu investovat do vzdělávání," řekl. Konkrétní být nechtěl.