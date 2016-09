Bývalý sovětský prezident Gorbačov uvažuje o založení think-tanku

Praha - Bývalý sovětský prezident Michail Gorbačov uvažuje o založení think-tanku, který by se zabýval aktuálními geopolitickými problémy. Naznačil to v poselství, které zaslal mezinárodní konferenci s názvem Společná evropská bezpečnost po studené válce, jíž se měl v Praze účastnit. Ze zdravotních důvodů nakonec nepřicestoval. Tým intelektuálů bude propojen s nadací New Policy Forum, za kterou pětaosmdesátiletý Gorbačov stojí.

Michail GorbačovFoto: čtk

Spolupořadatel pražské konference exministr zahraničí Jan Kavan řekl, že úkolem konference i dalších aktivit nadace je hledat odpovědi na řadu velkých hrozeb, které nad Evropou visí. "Netvrdíme, že máme odpovědi na to, jakým způsobem by se měla Evropa vyvíjet, aby nedošlo k větším problémům. Ale jsme si vědomi, že je tu hrozba nezvládnutelné migrační vlny, je tady hrozba klimatických změn, je tady hrozba bezpečnostní, je tady hrozba hospodářského vývoje, je tady hrozba prohlubování příkopu mezi bohatým severem a chudším jihem a podobně," uvedl. Je podle něj třeba o těchto záležitostech diskutovat a je třeba, aby se této diskuse účastnila i Česká republika, protože se jí tyto hrozby budou týkat. "Bylo by dobré, aby se Češi aktivně účastnili hledání odpovědí, abychom nebyli jen konzumenti, aby to nebylo o nás bez nás. Tato konference byla jedním z kroků," uvedl. Ocenil, že na konferenci zazněly různé názory. "Lidé tu své názory byli schopni odůvodnit, vysvětlit a budeme mít řadu doložitelných zajímavých argumentů, kterými se potom mohou zabývat další odborníci, protože ten problém tady samozřejmě zůstane," uvedl. Do Prahy na dvoudenní konferenci přijel například bývalý britský ministr zahraničí David Owen nebo bývalý československý politik Ján Čarnogurský. Dnes se řečníci zabývali volbou mezi suverenitou a integrací a pilíři evropské bezpečnosti. Odpoledne diskutovali o tom, jak by měla Evropa odpovědět na imigraci, terorismus, xenofobii a nacionalismus. Další konference plánovaná na příští rok se zřejmě bude zabývat klimatickými změnami.

Autor: ČTK