Cama zahynula, ale žije dál ve svých štěňatech. Štafetu přebírá fenka Doli

Česká Lípa - S obrovským úspěchem dokázala vyhledat pytláky zvířat v africkém Kongu. Od nich jí také hrozilo smrtelné nebezpečí. Paradoxně ale zahynula letos v červnu při autonehodě. Zanechala však po sobě sedm štěňat. Jedno z nich, fenka Doli, teď přebere práci matky.

HANA BÖHME A CAMA. Fenku vycvičila českolipská kynoložka pro boj s pašeráky a překupníky ohrožených zvířat. Cama zahynula spolu s dobrovolníkem organizace Save-elephants, když při návratu z expedice havarovalo jejich auto. Foto: zoo Liberec, archiv

Ještě jí neoschly slzy po její věrné kamarádce, odvážné fence Camě a už se znovu vydává do střední Afriky. Na severočeskou kynoložku Hanu Böhme tam netrpělivě čekají nejen přátelé z organizace Saveelephants, ale i roční fenka Doli. Právě ta teď přebere štafetu své matky a naučí se pod zkušeným dohledem vyhledávat pašovaná zvířata či slonovinu.

„Výcvik spočívá v tom, vtisknout konkrétní pachy do čichové paměti mozku," vysvětluje Hana Böhme. K tomu kynoložce slouží pachové konzervy. „Jsou v nich třeba šupiny ohroženého luskouna nebo gorilí srst," vysvětluje kynoložka.

Fenka se musí naučit vyčmuchat i tak zvaný bushmeat. Maso z lesa. „Jde o zvířata, která lovci upytlačí a prodávají do asijských či evropských restaurací, bez ohledu na to, zda jde o chráněné druhy. Jednou takhle Cama objevila v autobuse 300 kilogramů bushmeatu," popisuje kynoložka.

Intenzivní výcvik bude trvat zhruba měsíc. „Po tu dobu budu muset být s Doli co nejvíc, ještě nevím, kde budu bydlet, možná přímo u kotců," říká Hana Böhme. Do Konga odlétá už za několik dnů. V oblasti je jediná, kdo umí vycvičit psa k podobným účelům.

BYLA JSEM JEDINÁ

Ke spolupráci vyzvala mladou kynoložku z Nového Boru právě zmíněná nezisková organizace Saveelephants. „Dostalo se to ke mně, nikdo jiný se do toho zrovna moc nehrnul. Byli otevření, ukázali mi tehdy docela drsné fotky, abych věděla, do čeho jdu. Výcvik Camy probíhal ještě tady u nás, Doli teď budu cvičit přímo v Africe," popisuje Hana Böhme.

Dodává, že boj proti pašerákům není zrovna procházkou. Do terénu musela z bezpečnostních důvodů vycházet s ozbrojeným průvodcem.

PREZIDENTOVI MUŽI

„Jednou byla dokonce i zatčená. Jela jsem točit nějaký dokument. Místní kameraman najednou uviděl nějaká ozbrojená vozidla a začal točit. Jestli se něco takového může nebo nemůže, Konžané zas tak neřeší. Takže nás zatkli. Byla to totiž prezidentská kolona. Výslech probíhal několik hodin. Mimo jiné i proto, že policista sledoval současně televizi a když to bylo hodně napínavé, výslech přerušil. Když se ale lidé z prezidentova doprovodu dozvěděli, kdo jsem a co tam dělám, byli nesmírně vstřícní, hned nám dali vizitky a nabídli pomoc. Zakladatel organizace Saveelephants Arthur mi potom říkal: „My se k nim marně snažíme dostat takových let a ty se teď od nich necháš klidně zatknout," směje se při vzpomínce kynoložka.

Podporu při potlačování ilegálního prodeje ohrožených zvířat ale vnímá i od běžných lidí. „Hlavně ve městech. Ve vesnicích přeci jen berou zvířata jako zdroj obživy nebo výdělku, ale ve městech jsou běloši vnímání jako ti, co přijeli pomáhat," vysvětluje Hana Böhme. Pro organizaci Saveelephants pracuje Hana Böhme druhým rokem. Za tu dobu nejen přibylo dopadených, ale i ubylo pytláků. „Hodně si to mezi sebou řeknou, ale jedno je jasné, tam kde jsou psi, mizí pytláci," dodává Hana Böhme.

Fena Cama byla jediným českým psem nasazeným na vyhledávání kontrabandu, který pochází z afrických zvířat. Díky speciálnímu výcviku se jí podařilo najít nejen pašovanou slonovinu, ale i maso divokých, často chráněných zvířat. Nacházela ale také zbraně a střelivo, kterými pytláci divoká zvířata zabíjejí.

ZOO POMÁHÁ

Speciální výcvik psů pro odhalování pašeráků podporuje i liberecká zoo.

Podle jejího ředitele Davida Nejedla hrají psi v boji proti kriminalitě na africkém kontinentu stěžejní roli. „To byl hlavní důvod toho, proč jsme se v Zoo Liberec rozhodli ve výcviku psů spolupracovat a plně ho podpořit," vysvětlil už dříve ředitel liberecké zoo David Nejedlo.

Obchod s chráněnými živočichy je na mnoha místech černého kontinentu hlavní trestnou činností. Pytláci loví zvířata buď kvůli masu, které překupníci dodávají do asijských, ale i evropských restaurací, nebo kvůli částem zvířecích těl, které hojně využívá východní medicína. Organizace Save-elephants přitom není jediná, koho liberecká zoo ve svých záchranných projektech podporuje. „Další spolupráci máme třeba v Kamerunu nebo na Filipínách," dodala mluvčí liberecké zoo Bára Tesařová.

Zoologická zahrada Liberec je také členem asociací EAZA (Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií) a WAZA (Světová asociace zoologických zahrad a akvárií), které pravidelně každým rokem vyhlašují mezinárodní kampaně, v nichž se snaží informovat veřejnost o problémech týkajících se vybrané skupiny zvířat nebo chráněného území.