Čaniga a spol. byli bílí koně, říká bývalý spolupracovník Březiny

Zlín - Blízký spolupracovník hlavy lihové mafie Radka Březiny Lubomír Kaláč dnes označil lidi spojené s Likérkou Drak z Chvalčova na Kroměřížsku za bílé koně. Sedm lidí včetně majitele likérky Pavla Čanigy je stíháno kvůli daňovému úniku, jenž státní zástupce vyčíslil na 1,29 miliardy korun. Kaláč byl souzen loni v Olomouci spolu s bratry Březinovými, dostal nepravomocně devět let a dva měsíce.

Pavel ČanigaFoto: čtk

Kaláč dnes potvrdil, že od roku 2004 vozil po celém Česku nezdaněný líh z firmy Radka Březiny Morávia-Chem. Jedním z cílů jeho cest byla i Likérka Drak. Kaláč byl prvním, kdo policii odkryl zákulisí obřích nelegálních obchodů s lihem, které vedl Radek Březina. Kvůli tomu je s Březinovými v ostrém sporu. Tvrdil, že plnil jen příkazy obou bratrů, podobně jako lidé spojení s Likérkou Drak. "Byli to bílí koně. Jeden vyráběl alkohol a dva prodávali," uvedl Kaláč.

Výrobcem byl podle obžaloby bývalý jednatel a majitel Likérky Drak Pavel Čaniga, o distribuci se podle státního zástupce starali někdejší jednatelé a majitelé distribučních firem Nápoje Cyrano Dominik Nagy a Verdana Robert Sedlařík. Podle státního zástupce Roberta Henzela se v likérce v letech 2003 až 2012 zpracovalo nejméně přes pět milionů litrů nezdaněného lihu, za léta 2011 a 2012 se navíc jeho přesné množství nepodařilo zjistit.

Čaniga vinu doznal, ale množství lihu popírá. Uvedl, že se lihoviny s etiketami Likérky Drak vyráběly i jinde. Kaláč to dnes potvrdil. Rum se podle něj míchal několikrát v Ostravě a lihoviny pod značkou Drak i v bývalém areálu Svitu ve Zlíně. Podle Kaláče to bylo v době, kdy do Likérky Drak přišla kontrola. Přestože Kaláč začal odkrývat dění v lihové mafii, olomoucký soud mu nepřiznal status spolupracujícího obviněného. Uložil mu trest o tři roky vyšší, než žádal státní zástupce, jenž poté podal odvolání v Kaláčův prospěch.

U zlínského soudu dnes byl i jednatel Morávia-Chem Radek Menšík, který s ohledem na nepravomocné odsouzení na 12 let v hlavní větvi kauzy vypovídat odmítl. Do Zlína by měl ještě dnes dorazit Tomáš Březina, který naopak jako spolupracující obviněný dostal v Olomouci jen čtyřletý trest.

Čaniga, Nagy a Sedlařík jsou stíháni pro zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Místo základní sazby až deset let jim tak hrozí o třetinu vyšší horní hranice sazby. Za účast na organizované zločinecké skupině jsou stíháni bývalí obchodní zástupci Nápoje Cyrano a Verdany Tomáš Dreksler, Ladislav Kováč, Michal Rozumek a Pavel Rybář. Pokud budou uznáni vinnými, hrozí jim až deset let vězení. Všichni účast na obchodech s nelegálním alkoholem přiznali.