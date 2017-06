Část senátorů se obrátila na Ústavní soud kvůli odměnám exekutorů

Americký senát má tento týden schválit nové protiruské sankce, včetně dodatku, který by zabránil Bílému domu je pozastavit, zmírnit, nebo zrušit. Nová dohoda má potrestat Rusko za zásah do loňských amerických prezidentských voleb, anexi ukrajinského Krymu, porušování lidských práv a podporu syrské vlády a dodávky zbraní ve více než šest let trvající syrské válce.