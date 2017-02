Čech odsouzený v Súdánu byl propuštěn, přiletí se Zaorálkem

Při masopustním průvodu v americkém městě New Orleans najel v sobotu večer patrně opilý řidič s autem do davu lidí, z nichž téměř tři desítky zranil. Pět vážně zraněných zůstává i dnes v nemocnici, podle policie však nikdo není v ohrožení života. Pachatel byl na místě zadržen poté, co naboural do nákladního vozu. Policie vyloučila teroristický čin.