Centrem Prahy prvně projde Pochod za ukradené děti

Praha - Z Václavského na Staroměstské náměstí v pátek dopoledne vyrazí účastníci pochodu, který upozorní na problematiku zásahů státu do péče o děti. Akce nese název Pochod za ukradené děti a koná se poprvé. Má připomenout, že v Česku existuje řada dětí, které byly rodičům odebrány a předány do ústavu nebo pěstounům. Za pořadatele to sdělil ředitel Mezinárodního institutu pro rodinu a dítě Aleš Hodina. Účastníci si sebou mají vzít prázdné kočárky.

Symbolem pochodu se stanou prázdné kočárky. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/ Alena Hesová

„Kočárek má symbolizovat chybějící děti, které byly ukradeny svým rodičům nebo jednomu z nich," řekl Hodina. Účastníkům postačí třeba jen prázdné golfky, organizátory ale potěší i podpora rodičů s dětmi.

Pochod začne u sochy sv. Václava

Problematiku dětí odebraných rodičům podle Hodiny nevyřeší stát většími zásahy do rodin. „Pro začátek by stačilo naopak přestat tolik nevhodně zasahovat, nebránit rodičům v péči o vlastní děti. Nedávat tolik peněz na náhradní rodinnou péči - často by stačilo mnohem méně na řešení problémů přímo v rodinách," uvedl Hodina. Stát by podle něj také mohl pomáhat znesvářeným rodičům dohodnout se.

Pochod začne v 10.00 u sochy svatého Václava, kde krátce promluví lidé, kteří tématu rozumí. Pomalou chůzí se pak účastníci vydají na Staroměstské náměstí, kde akce skončí opět proslovy, hudbou a zpěvem.

Počet dětí v ústavní péči se prý snižuje

Institut už několik let pořádá na vánočním Staroměstském náměstí vzpomínku na děti, které nemohou být se svými rodiči. V anketě Žblebt roku pak oceňuje výroky, které podporují oddělování dětí od rodičů. Kromě toho pořádá i demonstrace nebo petiční akce v různých městech, ale také oslavy opomíjeného Dne otců.

Počet dětí v ústavní péči se podle Kateřiny Šlesingerové, která je ředitelkou odboru ochrany práv dětí na ministerstvu práce a sociálních věcí, už daří omezovat. V roce 2011 bylo podle ní v ústavní péči zhruba 10.400 dětí, zatímco loni tento počet klesl pod 9000. Novela o ochraně dětí od roku 2013 upřednostňuje péči v rodině před ústavem. Česko je také poslední zemí EU, v níž je možné do dětských domovů posílat děti do tří let.

